У Фидоры из Мемфиса, США, 11 детей от восьми разных мужчин. В своем TikTok она публикует как видео с повседневной жизнью своей большой семьи, так и ответы на вопросы подписчиков. Конечно, интернет-троллей тоже хватает. В одном из видео Фидора раз и навсегда обяснила всем, почему в семье восемь пап.
11 детей от восьми разных мужчин. Это осознанное решение, утверждает их мать
Она объяснила, что такая модель планирования семьи выбрана специально, чтобы ее дети никогда не оставались без отца. Математика проста.
"Единственное, что мне надоело объяснять, это то, почему восемь пап. Ладно, я объясню вам это, чтобы больше не возникали никаких вопросов. Если у вас есть один и вы отнимаете один, остается ноль. Но если у вас восемь и вы отнимете три, у вас по-прежнему пять", - уверена Фидора.
"Если бы у моих детей был только один отец, и если бы он умер или ушел, мои дети остались бы без отца. А если у меня восемь отцов и трое из них бросят нас или погибнут, у моих детей будет пять пап", - объясняет она в комментариях.
@phieudoraa #answer to @kalasoo like duhhhh yall gotta do the math… #babydaddyproblems #babymamachallenge #babymamatiktok ♬ original sound - PhiPhi🍭
На следующем видео Фидора отвечает комментатору, который спрашивает: "Девочка, зачем?" Фидора уверена: "Зачем детям только один папа, если у них пять и больше отцов?"
Отвечая на вопрос, где она находит мужчин, с которыми можно создавать детей, Фидора с очень серьезным выражением лица заявляет, что обычно использует только порталы объявлений или рекламные стенды. "Знаете, ничего слишком экстремального", - добавляет она. Шутка, конечно.
@phieudoraa Replying to @paulahanleylara ♬ original sound - PhiPhi🍭
У нее много фанатов, но столько же тех, кто ее троллит и сомневается в методах ее семейного планирования и воспитания детей. По-видимому, именно для троллей Фидора сообщила о том, что хочет еще 19 детей, чтобы достигнуть круглого числа - 30. Она любит шутить. В конце концов, в семье с 11 детьми и восьмью отцами чувство юмора является обязательным.
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