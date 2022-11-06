11 детей от восьми разных мужчин. Это осознанное решение, утверждает их мать

Она объяснила, что такая модель планирования семьи выбрана специально, чтобы ее дети никогда не оставались без отца. Математика проста.

"Единственное, что мне надоело объяснять, это то, почему восемь пап. Ладно, я объясню вам это, чтобы больше не возникали никаких вопросов. Если у вас есть один и вы отнимаете один, остается ноль. Но если у вас восемь и вы отнимете три, у вас по-прежнему пять", - уверена Фидора.

"Если бы у моих детей был только один отец, и если бы он умер или ушел, мои дети остались бы без отца. А если у меня восемь отцов и трое из них бросят нас или погибнут, у моих детей будет пять пап", - объясняет она в комментариях.