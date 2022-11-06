Из 100 избранных в 14-й Сейм депутатов - семь служат в Земессардзе, сообщают Национальные вооруженные силы (НВС).
Семь избранных в 14-й Сейм депутатов служат в Земессардзе
Семь избранных в 14-й Сейм депутатов служат в Земессардзе
НВС не раскрывают, кто именно служит в Земессардзе, но есть публично доступная информация, что там служат, например, Рихард Колс и Янис Домбрава из Нацобъединения.
Также публично доступная информация свидетельствует, что в Сейм избраны также офицеры запаса.
Уже сообщалось, что в 13-м Сейме и ушедшем правительстве, в целом, было пять человек из Земессардзе.
Закон о мобилизации предусматривает, что для предотвращении угрозы государству мобилизации не подлежат депутаты Сейма и члены Кабинета министров.
14-й Сейм должен будет принять решение о реформе службы государственной обороны, подготовленной Министерством обороны.
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