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Видео ⟩ В Швейцарии построен самый длинный в мире пассажирский поезд

rus.tvnet.lv
В Швейцарии построен самый длинный в мире пассажирский поезд
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Фото: AFP/SCANPIX

Швейцарское транспортное предприятие Rhaetian Railway в честь 175-летния первой железной дороги построило самый длинный в мире пассажирский поезд, сообщают зарубежные СМИ.

В поезде длиной почти два километра - 4550 сидячих мест в 100 вагонов. Весит он 2990 тонн. Поезд 29 октября отправился в единоразовую поездку длительностью примерно час.

Энтузиасты железной дороги собрались в горной долине, чтобы понаблюдать, как поезд проезжает путь примерно в 25 километров через Альпы по маршруту, включенному в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Благодаря чудесным видам Альп, этот маршрут считается одним из наиболее впечатляющих железнодорожных маршрутов в мире.

Он тянется через горные города и проезжает десятки виадуков и мостов. Подготовка к поездке была технически сложной. Контроль над вагонами в столь длинном составе поезда очень важен.

Представители Rhaetian Railway указали, что коммуникация водителей поезда была очень важной, но сложной. Было протянуто почти два километра полевого телефонного провода, в поезде работали 7 водителей поезда и 21 техник.

После единоразовой поездки поезд разделен на отдельные части и будет использоваться для регулярного сообщения.

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