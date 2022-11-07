Видео ⟩ В Швейцарии построен самый длинный в мире пассажирский поезд

Switzerland has just set the #worldrecord for the longest passenger train in history! After taking a hit during the pandemic, Rhaetian Railway hopes the event reminds people of the beauty of train journeys. Can you guess the length of the train? pic.twitter.com/2cBo5PrB5H — DW Culture (@dw_culture) October 29, 2022

В поезде длиной почти два километра - 4550 сидячих мест в 100 вагонов. Весит он 2990 тонн. Поезд 29 октября отправился в единоразовую поездку длительностью примерно час.

Энтузиасты железной дороги собрались в горной долине, чтобы понаблюдать, как поезд проезжает путь примерно в 25 километров через Альпы по маршруту, включенному в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Благодаря чудесным видам Альп, этот маршрут считается одним из наиболее впечатляющих железнодорожных маршрутов в мире.

Он тянется через горные города и проезжает десятки виадуков и мостов. Подготовка к поездке была технически сложной. Контроль над вагонами в столь длинном составе поезда очень важен.

Представители Rhaetian Railway указали, что коммуникация водителей поезда была очень важной, но сложной. Было протянуто почти два километра полевого телефонного провода, в поезде работали 7 водителей поезда и 21 техник.

После единоразовой поездки поезд разделен на отдельные части и будет использоваться для регулярного сообщения.