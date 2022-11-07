Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Итак, узнайте, кто был на гастролях, а кто отдыхал.
Фото ⟩ Лобода в США, Земфира в Лондоне и голодная Серябкина
Лобода в США, Земфира в Лондоне и голодная Серябкина
Светлана Лобода на гастролях в США
Анна Заворотнюк радуется солнцу
Ольга Бузова присматривает недвижимость в Дубае
Амината делала селфи
Рита Дакота делилась трогательными моментами
Алексей Воробьев показал свою собаку
Ольга Серябкина ела спагетти
Лиене Ушакова была на съемках
Глюкоза снимала тиктоки
Алена Водонаева сидела на лестнице
Божена Рынска проводила время с дочерью
Виктория Дайнеко гуляла по набережной
Евгений Чичваркин встретился с Борисом Гребенщиковым и Земфирой
Сельма Блэр обнимала лошадь
Лаура Джугелия обедала
Татьяна Мингалимова скучала
Маша Миногарова делала макияж
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