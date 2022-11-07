Мурниеце: В новом Сейме ощутимо меньше популизма

Она выразила надежду, что новый состав Сейма покажет себя еще большим прагматизмом, неотступчивой работой, большим количеством идей и способностью постоять за эти идеи, продвигать их вперед.

Говоря о доверии к парламенту, Мурниеце признала, что обычно оно выше сразу после выборов, когда данный народом мандат свежеобновлен.

В долгосрочной перспективе уровень доверия латвийского общества к Сейму политик объясняет сложными решениями, которые парламенту нужно было принимать, начиная с экономического кризиса 2008 года, и заканчивая пандемией Covid-19 и решениями после вторжения России в Украину. Ожидания общественности от работы Сейма никогда не были удовлетворены полностью.

Мурниеце добавила, что в Сейме прошлого созыва была пережита очень большая волна популизма, и, вероятно, "это также повлияло на доверие или недоверие людей к парламенту".

Напомним, Сейм в этом месяце отмечает свое столетия. В честь юбилея сегодня парламент соберется на торжественное заседание, на котором с речью выступит председатель 14-го Сейма Эдвард Смилтенс.