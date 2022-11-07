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Актер Сергей Маковецкий устроил потасовку на борту пассажирского самолета

rus.tvnet.lv
Актер Сергей Маковецкий устроил потасовку на борту пассажирского самолета
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Уманский (Сергей Маковецкий).
Уманский (Сергей Маковецкий). Фото: Кадр из фильма

Российский актер Сергей Маковецкий устроил потасовку на борту пассажирского самолета, который летел в Новосибирск, пишет Limon.ee.

Издание со ссылкой на очевидца пишет, что Маковецкий находился в самолете в состоянии алкогольного опьянения, но отдавал отчет своим действиям, поскольку конфликт возник с актрисой Людмилой Максаковой. Известно, что артисты давно испытывают друг к другу неприязнь и соперничают за лидерство в театре имени Вахтангова.

"В самолете, летящем на гастроли в Новосибирск, ненавидящие друг друга народные артисты снова сцепились в рукопашной схватке. Под действием спиртного артист в бизнес-классе стал неуправляемым", - описал ситуацию Станислав Садальский.

Людмила Максакова пыталась успокоить Маковецкого, но у нее ничего не вышло. По словам Садальского, руководство театра уже готовит приказ об увольнении Сергея Маковецкого. 

Маковецкого утверждает, что между ним и артисткой не было даже словесной перепалки. В Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру также не поступало жалоб относительно поведения актера. "Это не более, чем сплетня!" - цитирует Сергея Васильевича StarHit.ru.

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