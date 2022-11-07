Актер Сергей Маковецкий устроил потасовку на борту пассажирского самолета

Издание со ссылкой на очевидца пишет, что Маковецкий находился в самолете в состоянии алкогольного опьянения, но отдавал отчет своим действиям, поскольку конфликт возник с актрисой Людмилой Максаковой. Известно, что артисты давно испытывают друг к другу неприязнь и соперничают за лидерство в театре имени Вахтангова.

"В самолете, летящем на гастроли в Новосибирск, ненавидящие друг друга народные артисты снова сцепились в рукопашной схватке. Под действием спиртного артист в бизнес-классе стал неуправляемым", - описал ситуацию Станислав Садальский.

Людмила Максакова пыталась успокоить Маковецкого, но у нее ничего не вышло. По словам Садальского, руководство театра уже готовит приказ об увольнении Сергея Маковецкого.

Маковецкого утверждает, что между ним и артисткой не было даже словесной перепалки. В Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру также не поступало жалоб относительно поведения актера. "Это не более, чем сплетня!" - цитирует Сергея Васильевича StarHit.ru.