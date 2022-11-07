"Есть мотивация выучить латышский". В Елгавской поликлинике к работе приступили два врача из Украины

В свою очередь, медсестра Валентина Кухарчук из Киева работает в Елгавской поликлинике с апреля. Когда началась война, она не собиралась уезжать из Украины, но дочь и внук уговорили ее.

"Я больше боялась отпустить их одних, чем остаться. Еще я понимала, что безопасность превыше всего, поэтому быстро собрала вещи, и мы отправились в путь", - вспоминает Валентина. Был известен только пункт назначения. Латвию выбрали потому, что дочь работает в международной компании, которая действует и в нашей стране. Надеялись, что хотя бы у кого-то из семьи будет возможность работать и обеспечивать остальных.

Когда переехали в Латвию, то были удивлены отзывчивостью и системой по оказанию поддержки беженцам.

"Я даже представить себе не могла, что кто-то так быстро предложит мне работу", - не скрывает удивления женщина.

Валентина рада, что может возобновить деятельность по своей специальности и теперь, работая в SIA Jelgavas poliklinika, может применить полученные за 36 лет трудовые навыки. Она очень ценит поддержку коллектива, который всегда помогает и успокаивает ее.

Общение с пациентами также проходит успешно. Всем известно, что Валентина - специалист из Украины, поэтому никто не против говорить с ней на русском языке. Но если у пациента есть трудности со знанием иностранного языка, ему предоставляется перевод.