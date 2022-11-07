Война в Украине продолжается уже восьмой месяц. Миллионы украинцев стали беженцами, и некоторые из них избрали своим пристанищем Латвию. Среди них - Олена Решетняк и Валентина Кухарчук. Они хоть и тоскуют по родине, но благодарны нашей стране за гостеприимство и начали здесь жизнь заново, устроившись по специальности в SIA Jelgavas poliklīnika (Елгавскую поликлинику). Их дети уже учатся в местных учебных заведениях, а семьи старательно изучают латышский язык.
"Есть мотивация выучить латышский". В Елгавской поликлинике к работе приступили два врача из Украины
Олена Решетняк начала свою работу в Jelgavas poliklīnika в качестве дополнительного врача в практике семейного врача д-ра Бригиты Клявкалне под руководством другого семейного врача - д-ра Алдиса Силиньша. В нерабочее время она изучает латышский язык и, принимая пациентов, уже может на почти чистом латышском языке представиться. "Я общаюсь на латышском в меру своих возможностей", - с улыбкой говорит врач после первой недели работы в поликлинике.
Она добавляет: пока полноценный разговор на латышском невозможен, беседа с пациентами ведется на иностранных языках.
Олена работала семейным врачом в Украине с 2012 года. Жила в Донецкой области, позже переехала в Западную Украину. Однако война перевернула спокойную жизнь с ног на голову, и в середине августа Олена с семьей приехала в Латвию.
Оба ее ребенка учатся в учебных заведениях Елгавы. Жилье тоже удалось найти, получилось устроиться и на работу. О возвращении на родину Олена пока не думает. "В Украине остались одни руины. Электричество, газ, вода - всего этого нет. Невозможно обеспечить нормальные условия проживания. Эта часть Украины будет очень долго восстанавливаться", - с дрожью в голосе говорит Олена, думая о своей родине.
В свою очередь, медсестра Валентина Кухарчук из Киева работает в Елгавской поликлинике с апреля. Когда началась война, она не собиралась уезжать из Украины, но дочь и внук уговорили ее.
"Я больше боялась отпустить их одних, чем остаться. Еще я понимала, что безопасность превыше всего, поэтому быстро собрала вещи, и мы отправились в путь", - вспоминает Валентина. Был известен только пункт назначения. Латвию выбрали потому, что дочь работает в международной компании, которая действует и в нашей стране. Надеялись, что хотя бы у кого-то из семьи будет возможность работать и обеспечивать остальных.
Когда переехали в Латвию, то были удивлены отзывчивостью и системой по оказанию поддержки беженцам.
"Я даже представить себе не могла, что кто-то так быстро предложит мне работу", - не скрывает удивления женщина.
Валентина рада, что может возобновить деятельность по своей специальности и теперь, работая в SIA Jelgavas poliklinika, может применить полученные за 36 лет трудовые навыки. Она очень ценит поддержку коллектива, который всегда помогает и успокаивает ее.
Общение с пациентами также проходит успешно. Всем известно, что Валентина - специалист из Украины, поэтому никто не против говорить с ней на русском языке. Но если у пациента есть трудности со знанием иностранного языка, ему предоставляется перевод.
"Латышский язык сложный, но у меня есть мотивация его выучить", - говорит медсестра.
Хотя изучение языка идет медленными темпами, украинка рада за своего внука, который сейчас учится в одной из елгавских начальных школ и уже владеет латышским на хорошем уровне.
В общем, Валентина здесь прижилась. "Елгава очень чистый, аккуратный и спокойный город. Здесь живут теплые и открытые люди. Поддержка местных жителей позволила чувствовать себя увереннее и сохранять спокойствие", - рассказывает Валентина. Однако она признается, что с нетерпением ждет улучшения ситуации в Украине и возможности вернуться на родину.
"Мы были очень рады приветствовать Олену и Валентину в нашей команде. Знающие и отзывчивые сотрудники - это большой плюс. И эти женщины именно такие. Выигрывают все: у новых сотрудников - стабильное и мотивирующее рабочее место, у пациентов - компетентный и отзывчивый медицинский персонал, у Jelgavas poliklīnika - новые специалисты. Не секрет, что в системе здравоохранения Латвии остро ощущается нехватка работников, поэтому еще больше радует, что в случае с Оленой и Валентиной была обоюдная заинтересованность начать работу в Jelgavas poliklīnika. Надеемся на долгосрочное и продуктивное сотрудничество!" - подчеркивает Кинтия Барлоти, руководитель SIA Jelgavas poliklīnika.
Вниманию пациентов Елгавской поликлиники: если пациенту медицинскую услугу оказывает медик, который является резидентом Украины, пациент информируется об этом до получения услуги. Если пациенту потребуется помощь переводчика в общении с этим врачом, об этом до получения услуги необходимо сообщить регистратору Елгавской поликлиники.
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