По подозрению в разглашении секретной информации задержан сотрудник полиции

В конце октября IDB задержало должностное лицо Рижского регионального управления Государственной полиции, которое, воспользовавшись правом доступа к информационной системе, предоставленным ему для исполнения служебных обязанностей, без законных оснований проверило персональные данные и передало полученную информацию третьим лицам.

Кроме того, подозреваемый сотрудник Государственной полиции организовал предоставление заведомо ложных сведений по делу об административном правонарушении за нарушение правил дорожного движения.

К указанному сотруднику Государственной полиции применены меры безопасности, не связанные с лишением свободы, в том числе запрет на выполнение служебных обязанностей.

В интересах следствия на данный момент никакая дополнительная информация не разглашается.

1 ноября 2022 года исполнилось семь лет со дня создания Бюро внутренней безопасности, и за эти годы расследуемые бюро уголовные процессы стали масштабнее и сложнее: в последние семь лет досудебное расследование было проведено в рамках более чем 750 уголовных процессов и более 310 уголовных процессов были направлены в прокуратуру для возбуждения уголовных дел.

С момента создания IDB призывало общественность сообщать и принимать активное участие в предупреждении и раскрытии уголовных преступлений, и за это время в бюро было рассмотрено и проанализировано более 7770 заявлений от физических и юридических лиц, а также проведена обширная профилактическая работа в сотрудничестве с другими государственными административными учреждениями.