Transylvania в Риге: от "самой большой хэллоуинской тусовки в Балтии" до украденных курток

RUS TVNET обратился с вопросом, как прошло мероприятие и что там происходило, к посетителям. Вот что нам ответили трое гостей тусовки:

Никита

"Это рекламировалось как самая большая хэллоуинская тусовка в Балтии, поэтому мы ожидали много людей, но организаторы, видимо, - нет, потому что мы стояли три часа на холоде, пока ждали пропуска в клуб. Мы пришли вовремя, но очередь двигалась очень медленно.

Зайдя внутрь, мы попали в еще одну очередь, теперь за коктейлями. За билет подороже давали коктейль (виски с колой).

Музыка была плохой, и была дикая толкучка в клубе. Нужно было держаться за друзей, чтобы не потеряться. Пару раз люди начинали кричать друг на друга, но драки я так и не увидел.

Поняв, что диджеи мне не нравятся, а единственное, что мне понравилось, - это дым-машина и лазеры, я просто оттуда уехал. А вскоре и мои друзья, с которыми я был".

Иля

"По общим впечатлениям - плохо. Музыка была ужасная, может, это и субъективный параметр, но миксы больше походили на белый шум, чем на что-то внятное и приятное, могли хотя бы популярную музыку включить, но даже этого не было. За два часа играло от силы три хороших микса.