Украденные куртки, несколько часов на холоде в очереди, слишком много народу и плохая музыка. Такие отзывы звучат в соцсетях о тусовке автолюбителей Transylvania, которая прошла в пятницу, 4 ноября, в рижском H2O 6 kvartāls. Как случилось так, что внутрь прошли не все, кто-то не досчитался ценных вещей, а кто-то и верхней одежды, и что по этому поводу думают организаторы, выяснял RUS TVNET.
Transylvania в Риге: от "самой большой хэллоуинской тусовки в Балтии" до украденных курток
На прошедших выходных в соцсетях, в том числе и в TikTok, начали появляться сообщения о прошедшем в пятницу съезде автолюбителей Need more sound - на этот раз мероприятие прошло в H2O 6 kvartāls и уже по традиции привлекло большое число посетителей. Некоторые называют прошедший съезд худшим эвентом года, и виной тому - организаторы.
В частности, некоторые обладатели VIP-билетов рассказали о том, что им не были обеспечены все обещанные услуги, людям приходилось мерзнуть на улице, а некоторых вообще не было в списках, по которым пропускали в зону "не для всех". В итоге часть VIP-посетителей так и не сумела попасть на мероприятие.
Отдельной головной болью стал гардероб - некоторые оставившие там свои куртки недосчитались ценных вещей в карманах, тогда как другие не смогли найти свою верхнюю одежду вовсе - ее украли.
RUS TVNET решил выяснить все обстоятельства произошедшего и обратился с вопросами в Государственную полицию, к организаторам мероприятия и представителям H2O 6 kvartāls.
Что говорят посетители
RUS TVNET обратился с вопросом, как прошло мероприятие и что там происходило, к посетителям. Вот что нам ответили трое гостей тусовки:
Никита
"Это рекламировалось как самая большая хэллоуинская тусовка в Балтии, поэтому мы ожидали много людей, но организаторы, видимо, - нет, потому что мы стояли три часа на холоде, пока ждали пропуска в клуб. Мы пришли вовремя, но очередь двигалась очень медленно.
Зайдя внутрь, мы попали в еще одну очередь, теперь за коктейлями. За билет подороже давали коктейль (виски с колой).
Музыка была плохой, и была дикая толкучка в клубе. Нужно было держаться за друзей, чтобы не потеряться. Пару раз люди начинали кричать друг на друга, но драки я так и не увидел.
Поняв, что диджеи мне не нравятся, а единственное, что мне понравилось, - это дым-машина и лазеры, я просто оттуда уехал. А вскоре и мои друзья, с которыми я был".
Иля
"По общим впечатлениям - плохо. Музыка была ужасная, может, это и субъективный параметр, но миксы больше походили на белый шум, чем на что-то внятное и приятное, могли хотя бы популярную музыку включить, но даже этого не было. За два часа играло от силы три хороших микса.
Напитки были, но это все, что о них можно сказать. Мои друзья заплатили за их включение в билет и сильно пожалели. Сама я в алкоголе не разбираюсь, но вроде этот "особенный коктейль" был просто смесью колы и виски - по словам некоторых людей, еще и паленого, - так что этот аспект тоже не порадовал.
Никакой программы или организованности не было - тебя кидает в это пространство, а дальше сам разбирайся, что тут происходит и куда идти. Люди бегали туда-сюда, повсюду были битые стаканы, кто-то еще и драться пытался. Это нормально для таких вечеринок, но не в этом случае. Давка была просто ужасная - что внутри, что снаружи.
К 3-4 часам люди начали расходиться, но все равно было ощущение, что в клуб запустили такое количество людей, на которое он никогда и не был рассчитан, что явно не играет этому мероприятию в плюс. В целом три часа ожидания на холоде вообще себя не оправдали. Постояла там просто из-за того, что было жаль потраченных денег".
Кирилл
"Организация всего мероприятия оставляла желать лучшего. Охрана не пыталась разнимать дерущихся мужчин, дистрибьютор продавал неограниченное количество билетов даже во время мероприятия (из-за чего была безумно большая давка внутри клуба, а очередь стоять пришлось 2 часа на холоде)".
@mashenjka9
сказать что я пожалела, ничего не сказать♬ оригинальный звук - Mar Li
Что говорят организаторы Need more sound
RUS TVNET связался с организатором мероприятия Роландом, который рассказал, что в курсе обвинений и недовольства со стороны посетителей. По его словам, организаторы делали все, что могли, однако не ожидали, что людей придет так много.
"Что я могу подтвердить, так это то, что всегда на мероприятиях бывают люди, которые пытаются как-то навредить и что-то украсть - злоумышленники. Мы пытались контролировать это как могли, но так как мы собрали самую большую в Балтии тусовку - 3,5 тысячи человек, там были люди, которым каким-то образом удалось украсть куртки", - сказал он.
Говоря о том, что кто-то не смог попасть на тусовку, Роланд отметил - всем стоит писать на электронную почту, указанную в Instagram - все эти люди смогут попасть на следующее мероприятие, запланированное на декабрь, бесплатно. В то же время он добавил, что на мероприятие не прошло всего пару человек, и не потому, что их имен не было в списках, а потому, что люди сами отказались стоять в длинной очереди, которая образовалось из-за неожиданно большого числа желающих.
Что касается прозвучавшей в соцсетях информации о том, что на мероприятие не сумели попасть обладатели VIP-билетов, которых почему-то не было в списках, Роланд заявил, что "кто-то кому-то просто пообещал, никому дальше не сказал и просто хотел кому-то понравиться, получить какую-то выгоду для себя".
Что говорят в H2O 6 kvartāls
Руководитель маркетинга и продаж H2O 6 kvartāls Диана Кроне сообщила RUS TVNET, что компания не получала информации о вандализме в отношении мебели.
"В наших зданиях не было попорчено никаких вещей или имущества. Обращайтесь к посетителями по поводу плохой организации", - сказала она.
Что говорят в полиции
RUS TVNET обратился за комментарием по поводу кражи курток в Государственную полицию. Представитель Госполиции Элина Приедите указала, что до обеда понедельника по данному делу заявлений получено не было.
"Если констатирован факт кражи или исчезновения вещей, призываем жителей обращаться с заявлением в Государственную полицию", - отметила она.
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