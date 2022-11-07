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Фото ⟩ Под Кулдигой произошло тяжелое ДТП: движение было блокировано

TVNET Auto rus.tvnet.lv
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Под Кулдигой произошло тяжелое ДТП: движение было блокировано
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Фото: Facebook/Sadursme.lv

Предприятие Latvijas Valsts ceļi сообщает о тяжелом ДТП под Кулдигой.

"Произошла авария на автодороге Талси - Стенде - Кулдига (Р120, у Граудупе). Движение было блокировано полностью, сообщает Государственная полиция. Объезд по автодороге Айзбавское лесничество - Междзирнас (V1280), сообщает LVC.

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