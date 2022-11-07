Выставка военной техники и шествие с факелами: в Латвии отмечают День Лачплеcиса

В 18:00 Латвийское телевидение будет вести прямую трансляцию с Братского кладбища, где пройдет торжественная церемония в честь павших воинов.

Одно из центральных мероприятий Дня Лачплесиса пройдет на площади Латышских стрелков, где с 18:00 до 22:00 можно будет услышать концерт "Песни силы" с участием нескольких рижских фольклорных ансамблей и рок-группы Līvi.

В 19:00 в Рижском кафедральном соборе состоится концерт "По дороге в Латвию" с участием оркестра Rīga, смешанного хора Sōla и нескольких солистов.

В 19:00 в Вецмилгрависе, в парке дворца культуры Ziemeļblāzma, состоится мероприятие "С неугасимым пламенем в сердце": запланировано выступление поэта, композитора, исполнителя Лауриса Валтерса и смешанного хора Norise.

В завершение праздничного дня жители приглашаются в концертный зал Ave Sol, где с 19:00 до 22:00 пройдет концерт "На Даугавмале тихий вечер" с участием Ларисы Царьковой (орган), смешанного хора Дома Рижского латышского общества Austrums, хора Земессардзе Stars, солиста Атиса Звиедриса и его друзей.

В дополнение к этим мероприятиям в 11:00 на сайте и в социальных сетях Рижского центра культуры и народного творчества Mazā gilde все желающие смогут посмотреть документальный фильм латвийского режиссера Андриса Розенберга "Наказание за мечту".

Кроме того, с 11 по 19 ноября можно посетить тематические мастер-классы в Рижском музее фарфора, посвященные темам провозглашения Латвийской Республики, суверенитета и национального самосознания.

День Лачплесиса отмечается в честь 11 ноября 1919 года, когда латвийские вооруженные силы одержали победу над превосходящей по числу солдат и лучше вооруженной Западной добровольческой армией - войсками Бермонта.