Количество туристов в Юрмале приблизилось к уровню до пандемии

Этим летом - в июне, июле и августе - количество туристов в Юрмале увеличилось на 59% по сравнению с тем же периодом прошлого года. До пандемии Covid-19 летом 2019 года туристов было всего на 1,6% больше, чем этим летом.

Юрмала по-прежнему остается вторым по популярности направлением в Латвии сразу после столицы. Из общего числа туристов в Латвии около 8% местных и 15% иностранных туристов выбрали Юрмалу в качестве места своего летнего отдыха.

Туристов больше, но сократилось время их пребывания в пункте назначения. Количество ночевок увеличилось на 44% по сравнению с летними месяцами 2021 года, но их продолжительность уменьшилась на 23% по сравнению с 2019 годом. Средняя продолжительность пребывания одного туриста в Юрмале этим летом составила 2,1 дня.

В последние годы больше всего туристов приезжают из стран Балтии – Литвы, Эстонии и Латвии. Количество туристов из Литвы и Латвии составляет чуть более 60% от общего числа туристов. По сравнению с летними месяцами прошлого года прошлым летом резко увеличилось количество туристов из Эстонии (+169,8%) и Литвы (+105%).

Количество местных туристов этим летом по сравнению с 2019 годом увеличилось на 85%, но было немного меньше, чем в прошлом году. Это можно объяснить антиковидными ограничениями, из-за которых люди могли путешествовать в основном внутри страны.

В процентном отношении наибольший прирост туристов в летние месяцы был из Финляндии, Кипра, Норвегии и Великобритании; большой рост числа туристов с Кипра можно объяснить пребыванием в городе спортивных групп.