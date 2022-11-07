В передаче Латвийского телевидения Aizliegtais paņēmiens рассказывается, как появилось ядерное оружие, каковы последствия его применения и что делать в случае ядерного взрыва. В передаче подчеркивается, что цель сюжета не напугать зрителей, а информировать. Это подтверждает Уильям Альберк, представитель Международного института стратегических исследований: "Помните - лучший способ бороться с Путиным - углубить свои знания и не бояться".
Передача показала, как бы выглядел ядерный взрыв в центре Риги и что делать в этом случае
История ядерного оружия началась с открытия немецкого ученого Отто Гана. В 1938 году он обнаружил, что воздействуя нейтронами на ядро атома урана, можно нарушить его равновесие либо добиться его деления, в результате чего образуется огромное количество энергии.
В начале Второй мировой войны, в 1942 году, в США была создана специальная группа ученых, получившая название "Манхэттенский проект", с единственной целью - создать ядерное оружие. Через несколько лет эта задача была выполнена: 6 августа 1945 года на японский город Хиросима была сброшена урановая ядерная бомба под названием "Малыш", а 9 августа на Нагасаки - еще одна плутониевая бомба "Толстяк".
Самая мощная в мире атомная бомба под названием "Царь-бомба" была испытана в 1961 году в Советском Союзе.
Когда атомная бомба взрывается, она создает ударную волну, тепло и радиоактивное излучение. Следует подчеркнуть, что ядерный взрыв имеет одно важное отличие от, например, аварии на АЭС - если после такой аварии, пока она не предотвращена, радиация распространяется и распространяется, то
в случае с атомной бомбой это мгновенный эффект, после которого радиоактивность снижается.
Карта моделирования ядерного оружия Nukemap показывает, что если бы ядерная ракета с ядерным зарядом в 800 килотонн была запущена в Старой Риге, всего по всей Латвии погибло бы 236 тысяч человек, а 248 тысяч получили бы ранения. Медицинский физик Агнесе Катлапа подчеркивает, что в случае ядерного взрыва интенсивность радиации быстро падает после его первой волны, важны первые 15 минут: нужно сменить имеющуюся одежду на новую, может быть, даже успеть принять душ до загрязнения водоема и помнить о радиации. "Самый эффективный способ обезопасить себя - один из вариантов - добраться до центра здания. Потому что если мы в центре здания, то мы максимально удалены от всех стен, потолков, полов, где имеются радиоактивные вещества. Соответственно, это та точка, в которой мы можем добиться максимальной защиты", - говорит она.
Для укрытия не подойдет любой подвал, так как нельзя допускать воздухообмена.
Катлапа также рассказала о потребляемой в этом случае пище: "Обычно рекомендуется приготовить в доме несколько литров чистой воды в бутылках, обязательно в герметичных бутылках. Также различные продукты, которые можно хранить долго. Запечатанная еда, то есть все, что есть у вас дома, в запечатанной упаковке, на данный момент безопасно для употребления, потому что на нее не попали никакие радиоактивные вещества". Вы должны оставаться в убежище не менее 24 часов.
Эксперты говорят: вероятность применения ядерного оружия невелика, но исключать ее нельзя.
Подробнее - в сюжете передачи!
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