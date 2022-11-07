Передача показала, как бы выглядел ядерный взрыв в центре Риги и что делать в этом случае

Карта моделирования ядерного оружия Nukemap показывает, что если бы ядерная ракета с ядерным зарядом в 800 килотонн была запущена в Старой Риге, всего по всей Латвии погибло бы 236 тысяч человек, а 248 тысяч получили бы ранения. Медицинский физик Агнесе Катлапа подчеркивает, что в случае ядерного взрыва интенсивность радиации быстро падает после его первой волны, важны первые 15 минут: нужно сменить имеющуюся одежду на новую, может быть, даже успеть принять душ до загрязнения водоема и помнить о радиации. "Самый эффективный способ обезопасить себя - один из вариантов - добраться до центра здания. Потому что если мы в центре здания, то мы максимально удалены от всех стен, потолков, полов, где имеются радиоактивные вещества. Соответственно, это та точка, в которой мы можем добиться максимальной защиты", - говорит она.