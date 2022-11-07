Лиепайский университет присоединится к ЛУ

После выборов ректора в повестке дня был вопрос, по которому должно было пройти голосование конституционного собрания - выбор партнера по консолидации. Выбор был между ЛУ и Рижским техническим университетом (РТУ). Собравшиеся единогласно решили поддержать первый вариант и присоединиться к ЛУ, сообщает портал.