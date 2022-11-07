Врачи больницы Страдиня спасли жизнь женщине, удалив огромную опухоль

Сами врачи признались, что изначально скептически относились к возможности операции, но без операции женщина прожила бы максимум два месяца.

"Операция длилась семь с половиной часов, мы немного устали, но удовлетворение было необычайным", - говорит Сергей Шаповалов, хирург Клиники хирургии PSKUS.

В свою очередь, руководитель Клиники хирургии PSKUS, профессор Янис Гардовскис отметил: "Это показывает возможности большой больницы со многими клиниками. Это сотрудничество: хирургия, урология, сосудистая хирургия, интенсивная терапия... - совместно может выполнить эту работу".

Пациентка Алда Балса говорит, что агрессивная опухоль дала о себе знать в течение нескольких месяцев.

После тяжелой операции женщина безумно благодарна всем, кто заботился о ней. У женщины день рождения 1 декабря, и она говорит, что в этом году будет праздновать его как никогда. Если бы не врачи PSKUS, она бы не встретила это Рождество.

Видео: Сюжет перадачи Panorāma на латышском языке

Предупреждаем, в сюжете видны кадры с операции!