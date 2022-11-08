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КОММЕНТАРИЙ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА POSTIMEES ⟩ Мораль скандала с Марко Михкельсоном

Прийт Хыбемяги rus.postimees.ee
Мораль скандала с Марко Михкельсоном
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Первая статья о скелете в шкафу Марко Михкельсона.
Первая статья о скелете в шкафу Марко Михкельсона. иллюстрация: Postimees
  • Причины скандала с фотоснимками очень просты
  • Утверждение о том, что причина публикации – спор об опеке, не соответствует действительности
  • Крупные эстонские издания создали исчерпывающую и разностороннюю картину скандала

Скандал с участием эстонского политика Марко Михкельсона (Партия реформ) и фотоснимков, длившийся более недели, перешел из начальной фазы отрицания в фазу спокойного обсуждения и анализа, когда ищут ответ на вопрос: как должны вести себя себя в таком случае общество и пресса? И начинается все с вопроса, почему пресса выносит на публику такие неудобные темы. Rus.Postimees публикует мнение главного редактора Postimees.

Но кто еще, как не пресса, если в таком маленьком и корпоративном обществе, как Эстония, институциональный контроль над другими институтами оставляет желать лучшего? Здесь наиболее важна социальная роль прессы, которая занимается освещением деятельности людей, находящихся у власти. Кроме прессы, никто в обществе не занимается такими вопросами.

Postimees не опубликовал эту историю в конце прошлого года, когда мы впервые получили эти сведения. Потому что на тот момент у нас не было достаточно документальных свидетельств серьезности и масштабах происшествия, и никто из причастных к делу лиц не был готов говорить об этом от своего имени. Мы не публиковали эту историю, но подозрения не исчезли. Мы продолжили расследование.

Как доверять депутату, на которого упала тень?

Мы все хотим, чтобы люди, которые представляют нас во власти, были чистыми и этичными. И если в их жизни происходит что-то подозрительное, мы хотим, чтобы они могли взглянуть в лицо своему прошлому и поговорить об этом. Это называется взять на себя политическую ответственность.

Но как можно доверять депутату, члену Рийгикогу, имя которого в течение многих лет было окутано слухами о его частной жизни и в отношении которого правоохранительные органы пришли к выводу, что он совершил неэтичный поступок, фотографируя детей? Михкельсон – не рядовой законодатель, он в течение многих лет был одним из ключевых персон, формировавших внешнюю политику Эстонии.

Решение обсудить эту тему в Postimees было вызвано еще и тем, что мы имеем дело с абсолютной вершиной эстонской политики. Мы должны требовать, чтобы люди, которые представляют нас у власти, были чистыми и этичными. Политическая ответственность – залог будущей гладкой карьеры самого политика. Ах, почему они должны соответствовать нашим ожиданиям? Да потому, что нравственная чистота власть имущих важна для поддержания доверия между народом и его представителями. Если у человека хороший моральный компас, это снижает и риск злоупотребления властью и коррупции. И именно поэтому пресса проявляет повышенный общественный интерес к этим лицам.

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) из-за этой истории не назначила Михкельсона министром, так что можно сказать, что случай со снимками напрямую повлиял как на его личную жизнь, так и на руководство страной. Мелочь не повлияла бы на состав правительства Эстонской Республики.

Причины скандала с фотоснимками на самом деле очень просты: это была череда неудачных решений, следовавших одно за другим. Что касается утверждения о том, что причиной раскрытия информации является спор об опеке над детьми, то это неверно. Решение об опеке уже было принято судом, и на него не повлиял спор по поводу фотографий, поэтому он не имеет реальной связи с данным скандалом. Что же касается рассматриваемых фотографий, то они получили этическое осуждение как со стороны следователя полиции, так и со стороны прокуратуры.

Так вот: если бы таких снимков не было, то ничего бы и не произошло. Если бы такие снимки сразу удалялись, ничего бы не произошло. Если бы они не были загружены в облако, мы бы ничего не узнали. Все это было плохими решениями. Плохим выбором было и то, что Михкельсон отказался добровольно уйти из политики, что удерживало этот вопрос в центре внимания общественности. Кроме того, обстоятельства были сложными и включали натянутые отношения внутри семьи. Но это не предмет интереса СМИ, нас интересует общественная сторона ситуации.

Отдельный вопрос для прессы, почему не возникло тревоги в кабинетах, предоставляющих доступ к государственным тайнам и тайнам НАТО. Стоит ли за этим корыстное согласие власть имущих? Это похоже на похлопывание по спине: мы знаем твой неприятный маленький секрет, но давай, будь хорошим мальчиком и продолжай работать. Премьер-министр Кая Каллас из-за этой истории не назначила Михкельсона министром, так что можно сказать, что случай со снимками напрямую повлиял как на его личную жизнь, так и на руководство страной. Мелочь не повлияла бы на состав правительства Эстонской Республики. И исходя из этого – сколько еще у власти людей, хранящих тайны, которые общественность сочла бы аморальными, а контролирующие безопасность – нет? Но говорит ли это о разной морали для власть имущих и для простых людей? Мы как общество должны иметь нулевую терпимость к таким вещам.

Дети были защищены ценой ясности

Когда по вышеназванным причинам мы решили написать об этой истории, мы подумали, что очень важно не причинить вреда детям и не раскрыть их личности. Наши юристы с целью защиты детей прочесали текст статьи с такой тщательностью, что из-за сокращений пострадала даже ясность текста. Понять, что это за дети, из нашей статьи было невозможно. Однако вскоре после публикации статьи несколько источников, в том числе и сами Михкельсоны, уже публиковали столь подробную информацию, что детей можно было сразу идентифицировать. Чтобы защитить детей, мы продолжали удалять такие данные и из иных текстов.

Наши юристы прочесали текст статьи для защиты детей с такой тщательностью, что из-за сокращений пострадала даже ясность текста

Мы разговаривали со многими людьми и официально, и неофициально в течение длительного периода времени, чтобы убедиться, что история правдива. В течение недели, предшествовавшей выходу материала, мы были в тесном контакте с представителем Михкельсона, несколько раз отправляли Михкельсону конкретные вопросы и ждали ответов. Мы также предложили возможность опубликовать версию Михкельсона и версию, основанную на редакционных материалах, рядом, чтобы читатели могли составить собственное мнение. Но это был глас вопиющего в пустыне. Несмотря на наши неоднократные просьбы, Михкельсон не ответил на наши важные вопросы, а вместо этого попытался запретить публикацию статьи. Мы восприняли это как знак заставить прессу замолчать и опубликовали нашу историю.

Быстро выяснилось, что скандалом Михкельсона некоторое время занимались и коллеги-конкуренты. Портал Delfi менее чем через час после Postimees опубликовал весьма исчерпывающую статью. Каждый журналист понимает, что большая статья с множеством комментариев за полчаса не пишется. Это может занять несколько месяцев. Но почему-то до общественности так ничего и не доходило... Коллеги из из других изданий тоже занимались этим вопросом, но промолчали. Они, должно быть, побоялись быть первыми, но сразу после появления статьи в Postimees быстро присоединились, освещая новые факты и данные.

Резюмируя, можно сказать, что крупные эстонские издания создали полную и разностороннюю картину скандала со снимками в целом. Общественность теперь знает, что судебный процесс по снимкам не является частью спора об опеке над детьми; что это были не несколько случайных кадров, а непристойные фотографии, делавшиеся в течение полутора лет; что полиция ограничилась выговором, не сочтя нужным начать расследование, чтобы проверить, действительно ли это была досадная ошибка. Теперь мы также можем спросить: в чем сила некоторых влиятельных людей, что они могут месяцами откладывать публикацию статьи, угрожающей их благополучию, в изданиях страны?

В понедельник будет принято важное решение по поводу скандала с Михкельсоном. Комиссия по иностранным делам должна решить, может ли Михкельсон оставаться председателем комиссии Рийгикогу или нет. В течение года Михкельсон не хотел давать ответы на поставленные перед ним вопросы. А ведь у него было так много времени, чтобы принять важные решения: рассказать, что произошло, попросить понять его, уйти с поста председателя комиссии по иностранным делам, покаяться и привести в порядок свой имидж. Он выбрал путь отрицания и введения общественности в заблуждение.

Это принципиальная позиция Postimees как сейчас, так и в будущем. Эстонская политика и общественная жизнь должны не только выглядеть, но и быть чистыми.

Некоторые происшествия могут расследоваться журналистами годами, но мы будем делать это, пока не докопаемся до правды. Никто, кроме прессы, в небольшом эстонском обществе не проливает свет на такие вопросы. Это принципиальная позиция Postimees как сейчас, так и в будущем. Эстонская политика и общественная жизнь должны не только выглядеть, но и быть чистыми.

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