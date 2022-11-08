КОММЕНТАРИЙ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА POSTIMEES ⟩ Мораль скандала с Марко Михкельсоном

Быстро выяснилось, что скандалом Михкельсона некоторое время занимались и коллеги-конкуренты. Портал Delfi менее чем через час после Postimees опубликовал весьма исчерпывающую статью. Каждый журналист понимает, что большая статья с множеством комментариев за полчаса не пишется. Это может занять несколько месяцев. Но почему-то до общественности так ничего и не доходило... Коллеги из из других изданий тоже занимались этим вопросом, но промолчали. Они, должно быть, побоялись быть первыми, но сразу после появления статьи в Postimees быстро присоединились, освещая новые факты и данные.

Резюмируя, можно сказать, что крупные эстонские издания создали полную и разностороннюю картину скандала со снимками в целом. Общественность теперь знает, что судебный процесс по снимкам не является частью спора об опеке над детьми; что это были не несколько случайных кадров, а непристойные фотографии, делавшиеся в течение полутора лет; что полиция ограничилась выговором, не сочтя нужным начать расследование, чтобы проверить, действительно ли это была досадная ошибка. Теперь мы также можем спросить: в чем сила некоторых влиятельных людей, что они могут месяцами откладывать публикацию статьи, угрожающей их благополучию, в изданиях страны?

В понедельник будет принято важное решение по поводу скандала с Михкельсоном. Комиссия по иностранным делам должна решить, может ли Михкельсон оставаться председателем комиссии Рийгикогу или нет. В течение года Михкельсон не хотел давать ответы на поставленные перед ним вопросы. А ведь у него было так много времени, чтобы принять важные решения: рассказать, что произошло, попросить понять его, уйти с поста председателя комиссии по иностранным делам, покаяться и привести в порядок свой имидж. Он выбрал путь отрицания и введения общественности в заблуждение.

Это принципиальная позиция Postimees как сейчас, так и в будущем. Эстонская политика и общественная жизнь должны не только выглядеть, но и быть чистыми.

Некоторые происшествия могут расследоваться журналистами годами, но мы будем делать это, пока не докопаемся до правды. Никто, кроме прессы, в небольшом эстонском обществе не проливает свет на такие вопросы. Это принципиальная позиция Postimees как сейчас, так и в будущем. Эстонская политика и общественная жизнь должны не только выглядеть, но и быть чистыми.