"Новое Единство": непонятно, кого представляет Улдис Пиленс

"Нам не совсем ясно, кого представляет господин Пиленс", - сказала Силиня. Она напомнила, что меморандум подписали представители "Объединенного списка".

"Господину Пиленсу, участвуя в переговорах, стоило бы понять, кого он представляет", - продолжила она, отметив, что Пиленс не является должностным лицом "Объединенного списка".

Силиня также напомнила, что нам нужно двигаться вперед, и мы все еще ждем ответа от "Объединенного списка" о предлагаемом разделении должностей, чтобы затем можно было разработать декларацию правительства.

Между тем, представитель "Объединенного списка" Эдгар Таварс все же заявил, что не совсем понятно, какова цель нового правительства, несмотря на уже подписанный правительственный меморандум.

Уже сообщалось, что в переговорах о будущей коалиции наступила "пауза".

Кариньш сначала хочет получить ответа от "Объединенного списка" на предложение о разделении сфер ответственности, а представители "Объединенного списка" изначально хотят составить декларацию правительства.

На вопрос о ситуации с предложенным Кариньшем распределением обязанностей в коалиции политик от "Нового Единства" сказал агентству LETA, что ждет "четкого ответа" от представителей "Объединенного списка" "готовы ли они двигаться вперед или нет". При этом Кариньш отметил, что "Национальное объединение" и "Новое Единство" готовы продолжить совместную работу.

Ожидается, что "Новое Единство" займет семь должностей в правительстве - должности премьер-министра, министра финансов, министра иностранных дел, министра образования и науки, министра юстиции, министра климата и энергетики и министра благосостояния.

"Объединенный список" имеет право на занимаемую в настоящее время должность спикера Сейма и еще четыре должности в правительстве - министра внутренних дел, министра земледелия, министра здравоохранения и министра регионального развития.

Представителям Нацобъединения предложены должности министров обороны, культуры, сообщения и экономики.

Видео: Передача Šodienas jautājums (на латышском языке)