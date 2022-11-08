Учитывая, что Илон Маск купил социальную сеть Twitter и, соответственно, взял ее под свой контроль, многие пользователи уже начали искать альтернативы этой социальной сети. Одним из крупнейших победителей в этой ситуации является Mastodon. BBC объясняет, что это за платформа.
Пользователи Twitter "переходят" на новую платформу: что происходит?
Представители Mastodon указывают, что в настоящее время социальной сетью пользуются 655 тысяч пользователей, из которых 230 тысяч присоединились за последнюю неделю. На первый взгляд Mastodon выглядит точно так же, как Twitter - пользователи могут писать сообщения, отвечать на них, ретвитить и лайкать, а также подписываться друг на друга. Однако на самом деле эта платформа работает совершенно иначе.
Сходство с Twitter позволило привлечь новых пользователей. Платформа не новая - она была создана шесть лет назад, но повышенный интерес в последнее время перегрузил серверы Mastodon.
Где находятся серверы?
Чтобы подключиться к Mastodon, вам нужно выбрать сервер. Их несколько, и их можно разделить по странам, городам и интересам. Есть возможность подключения к серверам, где люди будут следить за разработками в области технологий, социальными вопросами и тому подобное.
В принципе, не имеет значения, какой сервер вы выберете, потому что все равно можно будет следить за всеми заинтересованными пользователями, однако сервер помогает найти круг пользователей, которые, скорее всего, будут делать больше постов о различных вещах, которые интересуют нового пользователя. Многие самые популярные сервера, например по социальной тематике, перегружены, поэтому работают медленнее.
Менеджер сервера MastodonApp UK, который управляет сервером вместе со своей компанией Superior Networks, говорит, за сутки на его сервере зарегистрировались 6000 новых пользователей, поэтому регистрацию пришлось остановить.
"Я хотел посмотреть, что это за шум. Я открыл сервер в пятницу вечером, а к утру субботы было уже 1000 новых пользователей. Я не думал, что число новых пользователей будет расти так быстро", - сказал представитель MastodonApp UK.
Как найти людей?
Сервер, который выбирает новый пользователь, становится частью имени пользователя. Например, люди, которые регистрируются на указанном выше сервере, используют свое имя пользователя. Таким образом, имя пользователя может выглядеть так: @lietotajs@mastodonapp.uk.
Также можно найти пользователей на этой платформе. Если два пользователя находятся на одном сервере, то для поиска нужна только первая часть имени пользователя - без имени сервера. В остальных случаях необходимо указывать полное имя пользователя.
В отличие от Twitter, поисковая система Mastodon не будет предлагать пользователям профили, на которые они могут подписаться.
Можно искать по хэштегам
Короче говоря, Mastodon - это сложная платформа, которая не является единым целым, как Twitter. Mastodon не принадлежит какой-то одной компании, а отдельные серверы образуют одну общую коллективную сеть. Однако, как было сказано ранее, у каждого сервера и сети есть свои владельцы, которыми могут быть как физические лица, так и организации.
Mastodon - децентрализованный инструмент, и сторонники децентрализованных платформ используют его именно по этой причине. Эту социальную сеть нельзя контролировать одному человеку, покупать или продавать ее.
Здесь есть и обратная сторона - при регистрации на Mastodon пользователь должен рассчитывать, что он переходит под "крыло" конкретного владельца сервера. Если в какой-то момент владельца сервера решит закрыться, то пользователь потеряет свой профиль. Именно поэтому Mastodon призывает владельцев серверов предупреждать пользователей не менее чем за три месяца о намерении закрыть серверы.
Основатель Twitter в настоящее время работает над новой сетью под названием BlueSky. Планируется, что эта платформа также будет децентрализованной.
Как модерируется Mastodon?
Это очень сложная система. В настоящее время на каждом сервере действуют свои правила модерации, а есть серверы, на которых таких правил вообще нет. Владельцы отдельных серверов предпочитают не ссылаться на другие серверы, на которых очевидны разжигание ненависти и другой вредоносный контент. Это значит, что при регистрации на том или ином сервере следует рассчитывать, что найти пользователей с "враждебных серверов" не удастся, потому что они будут просто заблокированы. Также на серверах с модерацией контента есть возможность сообщать владельцам серверов о вредоносном контенте.
После получения сообщения владельцы серверов имеют право выбрать сохранить или удалить подозрительные записи. Это будет очень важной проблемой по мере роста платформы.
Mastodon уже сообщает, что многие люди становятся жертвами разжигающего ненависть контента.
Есть ли реклама на этой платформе?
Нет, здесь нет рекламы, хотя никто не мешает пользователю продвигать свою компанию или продукт в своем профиле. Mastodon не предлагает такую же рекламную модель, как Twitter. Также пользователям не предлагаются спонсируемые "рекомендуемые посты", которые в основном являются рекламой.
Таким образом, пользователь видит только то, что пишут подписчики, а не то, что хотят предложить рекламодатели.
Эта услуга бесплатна?
Это зависит от сервера. Есть серверы, менеджеры которых просят пожертвования, так как часто обслуживание серверов является платной услугой, а денег за содержание сети Mastodon они не получают. Однако эта услуга в основном бесплатна.
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