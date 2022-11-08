Пользователи Twitter "переходят" на новую платформу: что происходит?

Здесь есть и обратная сторона - при регистрации на Mastodon пользователь должен рассчитывать, что он переходит под "крыло" конкретного владельца сервера. Если в какой-то момент владельца сервера решит закрыться, то пользователь потеряет свой профиль. Именно поэтому Mastodon призывает владельцев серверов предупреждать пользователей не менее чем за три месяца о намерении закрыть серверы.

Как модерируется Mastodon?

Это очень сложная система. В настоящее время на каждом сервере действуют свои правила модерации, а есть серверы, на которых таких правил вообще нет. Владельцы отдельных серверов предпочитают не ссылаться на другие серверы, на которых очевидны разжигание ненависти и другой вредоносный контент. Это значит, что при регистрации на том или ином сервере следует рассчитывать, что найти пользователей с "враждебных серверов" не удастся, потому что они будут просто заблокированы. Также на серверах с модерацией контента есть возможность сообщать владельцам серверов о вредоносном контенте.