Эксперт: бывший мэр Адажи мог бы быть хорошим министром регионального развития

Он сказал, что новому министру регионального развития предстоит работать над тем, чтобы помочь самоуправлениям обеспечить финансовую стабильность хотя бы в среднесрочной перспективе, развивать центры и сельские территории, обеспечить доступность услуг для жителей, тем самым повышая качество жизни.

"Здесь важно видение и понимание процессов со стороны министра, которые, я думаю, могут быть у Спринджукса", - считает Каминскис.

Говоря о работе, которую предстоит проделать новому министру и правительству, он упомянул введение на практике административно-территориальной реформы и нового закона о самоуправлениях, утилизацию отходов, решение вопроса с налогом на природные ресурсы и др.

Каминскис отметил, что в новый Сейм избрано относительно большое количество - 26 - бывших депутатов и председателей самоуправлений. У этих людей есть опыт и понимание проблем самоуправлений, что позволяет надеяться на решение застарелых проблем.