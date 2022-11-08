Размещение общественных туалетов в Риге требует продуманного решения. Наверное, все согласятся, что туалеты - одна из визитных карточек города. Место для удовлетворения естественных потребностей, безусловно, создает представление и о самом городе, и о его жителях. Чем лучше туалеты, тем приятнее впечатление о городе, особенно среди туристов. Насколько сейчас в столице доступны и безопасны туалеты? Таким вопросом задается газета Latvijas Avīze.
Где в Риге справить нужду?
Следует признать, что ситуация вовсе не радужная и хотелось бы видеть более благоприятную картину.
В местах крупнейших потоков людей - на Рижском международном автовокзале и Центральном железнодорожном вокзале - эта услуга предоставляется за плату. На автовокзале имеются два туалета. Туалет на первом этаже можно посетить за 0,50 евро, на втором этаже - за 0,30 евро, кроме того, здесь за 4,50 евро можно воспользоваться душем. Однако могут возникнуть непредвиденные ситуации, как в прошлую среду, когда часть автовокзала из-за аварии осталась без электричества. В туалетах царила полная темнота, и персоналу пришлось искать дополнительное освещение, чтобы люди хоть что-то видели. Хотя эта ситуация создала неудобства для посетителей, плата за посещение туалета не была отменена.
Стоимость посещения туалетов на Центральном железнодорожном вокзале составляет 0,40 евро. Здесь видны попытки персонала создать хоть какой-то уют - в вазах возле раковин даже стоят цветы. Однако по техническим причинам здесь нет отдельной комнаты для переодевания младенцев.
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