Где в Риге справить нужду?

В местах крупнейших потоков людей - на Рижском международном автовокзале и Центральном железнодорожном вокзале - эта услуга предоставляется за плату. На автовокзале имеются два туалета. Туалет на первом этаже можно посетить за 0,50 евро, на втором этаже - за 0,30 евро, кроме того, здесь за 4,50 евро можно воспользоваться душем. Однако могут возникнуть непредвиденные ситуации, как в прошлую среду, когда часть автовокзала из-за аварии осталась без электричества. В туалетах царила полная темнота, и персоналу пришлось искать дополнительное освещение, чтобы люди хоть что-то видели. Хотя эта ситуация создала неудобства для посетителей, плата за посещение туалета не была отменена.