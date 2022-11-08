Самая высокая женщина в мире впервые полетела на самолёте

25-летняя турчанка, рост которой 215 см, занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Она страдает синдромом Вивера - редкое генетическое заболевание, которое становится причиной чрезмерного роста костей и, соответственно, очень большого роста.

Для неё этот полёт стал первым в жизни - ранее Гелги не путешествовала самолётом из-за роста, но недавно специально для неё компания Turkish Airlines модифицировала один из своих самолётов, убрав из салона шесть кресел и заменив их кроватью.

После 13-часового перелёта из Стамбула в Сан-Франциско Гелги поделилась ощущениями с подписчиками в Instagram, которых у нее более 25 тысяч. "Безупречное путешествие от начала до конца. Это был мой первый полёт на самолёте, но точно не последний".

Гелги работает в сфере программного обеспечения и собирается пробыть в Соединенных Штатах не менее полугода. Здесь она находится по работе.

Отметим, что звание самой высокой из когда-либо живших женщин в мире принадлежит Цзэн Цзиньлянь из Китая (скончалась в 1982 году). Её рост достигал 246,3 см.