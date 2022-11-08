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Создателями правительственной декларации от "Нового Единства" будут потенциальные министры

rus.tvnet.lv/LETA
Создателями правительственной декларации от "Нового Единства" будут потенциальные министры
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Представители партии "Новое Единство" - министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, премьер-министр Кришьянис Кариньш и член правления партии Арвил Ашераденс на встрече с президентом Латвии Эгилом Левитсом.
Представители партии "Новое Единство" - министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, премьер-министр Кришьянис Кариньш и член правления партии Арвил Ашераденс на встрече с президентом Латвии Эгилом Левитсом. Фото: Zane Bitere/LETA

Рабочие группы по составлению правительственной декларации в зонах ответственности партийного объединения "Новое Единство" будут возглавлять политики, ранее неофициально назначенные на министерские посты.

Один из лидеров "Нового Единства" Арвил Ашераденс сообщил агентству LETA, что объединение назначило министра иностранных дел Эдгара Ринкевича техническим руководителем внешнеполитического раздела декларации правительства, в сфере образования и науки руководить составлением декларации будет Анда Чакша, в финансовой сфере - Ашераденс, в сфере государственного управления, правопорядка и борьбы с коррупцией - Инесе Либиня-Эгнере, в области климата, энергетики и окружающей среды - Раймонд Чударс, а в области социального обеспечения и политики поддержки детей - Эвика Силиня.

Ашераденс отметил, что "Новое Единство" приняло решение о разделении депутатов фракции Сейма и потенциальных экспертов на рабочие группы. Аналогичным образом поступило и Национальное объединение, и обе политические силы полны решимости в совместной работе с "Объединенным списком" приступить к разработке декларации правительства.

Прежде чем взяться за составление декларации, еще необходимо дождаться ответа от представителей "Объединенного списка" на предложение лидера "Нового Единства", премьер-министра Кришьяниса Кариньша о распределении сфер ответственности, пояснил политик "Нового Единства".

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