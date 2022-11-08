Фракция "Объединенного списка" пригласила Кариньша на встречу

Кариньш приглашен на встречу в помещении фракции "Объединенного списка" в среду, 9 ноября, в то время, которое ему подойдет. Если премьер-министр сможет явиться на встречу, то, предположительно, разговор может состояться во второй половине дня.

Пиленс пояснил, что, по мнению "Объединенного списка", предложение Кариньша можно оценить как "одномерное", поскольку он требует сначала договориться о постах, а не найти концептуальное решение нескольких важных вопросов, в том числе как предотвратить отставание Латвии от Эстонии и Литвы как по экономическим показателям, так и в политике социальной поддержки.

Также вначале необходимо найти решение проблемы роста цен, или инфляции, и способ, как стимулировать использование местных энергоресурсов, заявил лидер "Объединенного списка". В качестве очень важного вопроса он отметил необходимость договориться о том, чтобы, например, в цифровизации и других сферах, которые затрагивают ответственность нескольких министерств, обеспечивалась совместная ответственность как минимум двух партий.

Пиленс пояснил, что предполагаемая беседа членов фракции "Объединенного списка" с Кариньшем даст обеим сторонам возможность представить свое видение и узнать аргументы друг друга.

Встреча запланирована на среду, 9 ноября, подтвердил политик "Нового Единства" Арвил Ашераденс.

"Новое Единство" готовится к переговорам с представителями "Объединенного списка", добавил политик.