Видео ⟩ Мэр Резекне Барташевич назвал снос памятников "варварством"

Стоя у места, где сейчас стоит памятник, мэр Резекне сказал, что стоит у памятника "освободителям Резекне от фашистской оккупации" и что в последнее время русские Латвии подвергаются мощному давлению только потому, что они - русские.

Видео: обращение Барташевича

Некоторые делают все для того, чтобы наши дети забыли родной язык, лишившись возможности изучать его в школах, сказал Барташевич. "Русским Латвии нужна реабилитация, потому говорю на русском. Мы, латвийские русские, не виноваты в том, что сейчас происходит на Украине. Мы глубоко переживаем о жертвах этой войны, где с обеих сторон гибнут славяне. Для всех нас это трагедия, и мы хотим мира и Украине, и России - и как можно скорее", - сказал он.

В видеозаписи Барташевич назвал демонтаж памятников "актом вандализма" и заявил, что искал компромисс с правительством: предлагал перенести статую "Алеши" на кладбище, но правительство отвергло это решение, как и предложения оставить демонтированный памятник в Резекне или отложить снос.

Мэр Резекне выразил обеспокоенность по поводу "трещины между разными частыми латвийского общества", которая, по его словам, растет очень быстро, и сказал, что не может остановить "надругательство" над памятниками, но в душе благодарен своим дедам за их подвиг в борьбе с фашизмом. Барташевич призвал передать эти чувства детям.

Он также призвал своих сторонников не провоцировать полицию на ответные действия и вести себя достойно, сообщив, что снос памятника в Резекне состоится в дневное время.