Украина установила личности 168 тысяч российских солдат, которые участвуют в войне

Следователи фиксируют военные преступления по трем направлениям - это преступления, совершенные на оккупированной в настоящее время территории, расстрелы мирных жителей и объектов инфраструктуры, а также преступления, зафиксированные на территориях, освобожденных от оккупации.

В настоящее время следственные действия продолжаются на деоккупированных территориях Киевской и Харьковской областей, а также в некоторых частях Херсонской и Николаевской областей.

"Мы сталкиваемся с настоящим кошмаром: мы обнаруживаем массовые захоронения гражданских лиц, в том числе людей, которые осуществляли эвакуацию из этих районов. Мы обнаружили 37 мест, где насильственно удерживались гражданские. Это только на деоккупированных территориях. Мы понимаем, что есть еще 27 таких мест на наших оккупированных территориях и 7 - на территории Российской Федерации, где осуществляются пытки в отношении наших граждан", - сказал Максим Цуцкиридзе.

Также установлены личности 6600 погибших мирных жителей, которые были расстреляны или замучены российскими солдатами.

Галерея: Война в Украине