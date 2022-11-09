Причина плохого самочувствия в отопительный сезон

Поскольку сухой воздух также способствует обветриванию и растрескиванию губ, в этих случаях рекомендуется бальзам для губ более густой консистенции, содержащий больше активных веществ, а вот гигиеническая помада более легкой текстуры пригодится для ежедневной профилактики. Следует отметить, что сухой воздух может обострять различные кожные заболевания.

4. Трудности сконцентрироваться

Еще только середина дня, а чувство, как будто не хватает сил, нет энергии, трудно сосредоточиться... Так может быть, поскольку при вдыхании сухого воздуха ограничено поступление кислорода в кровь. Первая мысль - побыстрее открыть окна и проветрить помещение. Да, проветрить необходимо! Однако в осенне-зимний период, когда воздух на улице холодный, вентиляция никак не улучшит уровень влажности в помещениях. Как раз наоборот, холодный воздух имеет низкую оптимальную влажность, и попадая в помещения, он еще больше сушит воздух.

5. Обостряются аллергии

Казалось, что аллергия давно утихла, а тут опять - пощипывание в носу, слезящиеся глаза, текущий нос. "Слишком сухой воздух в помещении тоже может быть виноват в обострении аллергии. При длительном пребывании в таких помещениях кожа становится сухой и чувствительной, снижаются защитные силы организма и возрастает риск аллергии, поскольку при сухом воздухе пыль в помещении циркулирует интенсивнее", - говорит фармацевт Apotheka Иванда Крастыня. Уровень влажности в воздухе снижает не только центральное отопление, но и теплые полы и различные другие электронные устройства.