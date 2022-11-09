Размышляя о том, что еще сделать, чтобы сэкономить энергоресурсы и сэкономить на отоплении, следует добавить - если есть возможность регулировать температуру воздуха в помещении, с точки зрения здоровья, более прохладное помещение безусловно лучше перегретого. В отопительный сезон главным подозреваемым, способствующим частым заболеваниям, становится сухой воздух.
Причина плохого самочувствия в отопительный сезон
Как можно избежать этих проблем со здоровьем, рекомендует сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Иванда Крастыня.
О чрезмерно сухом воздухе в помещениях может свидетельствовать не только состояние кожи, но и различные проблемы со здоровьем - частая осиплость голоса, регулярный насморк, кашель, чувство раздражения в глазах. И если вы замечаете, что волосы и одежда все чаще электризуются, увеличивается количество пыли в помещениях, на поверхностях деревянной мебели начинают появляться трещины, или приходится поливать комнатные растения каждый второй-третий день, то это говорит о том, что воздух в помещениях слишком сухой.
Наиболее распространенные проблемы со здоровьем, вызванные сухим воздухом, и рекомендации по улучшению самочувствия
1. Опять респираторные заболевания!
В сутки человек вдыхает и выдыхает примерно 22 000 раз, поэтому самочувствие человека определяют качество и влажность воздуха. Только, уровень влажности воздуха в помещениях 40-55% способствует поддержанию оптимального уровня влажности кожи и слизистых оболочек. В отопительный сезон влажность воздуха в помещениях часто не превышает даже 20%. Слизистая оболочка носовой, ротовой полости и глаз теряет влагу, в результате чего страдает основная функция слизистой оболочки - способность защищать организм. "В сухом воздухе секрет, выделяемый слизистой оболочкой, становится более густым, затрудняется самоочищение дыхательных путей и возрастает риск заболеваний, так как вирусы, пыль, раздражители и аллергены могут дольше оставаться на поверхности сухой слизистой оболочки, быстрее вызывая различные проявления заболеваний: насморк, кашель, боль в горле, охриплость", - объясняет фармацевт Apotheka Иванда Крастыня.
Если ночью возникает чувство сухости в горле, это указывает на то, что вам следует задуматься о необходимости увлажнять воздух в помещениях. "А также, если дети регулярно болеют респираторными заболеваниями или воспалением голосовых связок - ларингитом, и за одним эпизодом болезни следует другой, сухой воздух будет одной из вероятных причин", - добавляет фармацевт Apotheka Иванда Крастыня.
Рекомендация: увлажнять слизистые оболочки!
- Принимать достаточное количество жидкости в виде питьевой воды, травяных чаев.
- После консультации с врачом или фармацевтом можно использовать гиалуроновую кислоту в виде капсул, а также витамины А и Е, поскольку они также отвечают за увлажнение и питание кожи и слизистых оболочек.
- Если вследствие сухого воздуха в отопительный сезон возникают проблемы со слизистой носа, ситуацию можно улучшить, используя содержащие морскую воду аэрозоли и увлажняющие гели. Нужно только помнить, что устранить сухость воздуха этими средствами нельзя, но можно улучшить свое самочувствие.
2. Синдром сухого глаза
При сухом воздухе на рабочем месте сотрудники чаще жалуются на слезотечение, зуд и чувство раздражения. "При работе за компьютером человек моргает гораздо реже, чем обычно. И если в помещении будет сухой воздух, а глаза долго остаются открытыми, не моргая, слезный слой испаряется быстрее, вызывая неприятное ощущение в глазах. Подобные жалобы испытывают и те, кто смотрит телевизор в темноте", - объясняет фармацевт Apotheka Иванда Крастыня и рекомендует, даже если на улице влажно, желательно как можно больше времени проводить на свежем воздухе, быть активными, поскольку это лучший способ укрепить здоровье в целом.
Рекомендация: увлажнять воздух в помещении!
- Наиболее эффективным решением являются специальные увлажнители - ультразвуковые, паровые или комплексные, которые обеспечат оптимальный микроклимат в помещении.
- Возле радиатора можно поставить емкость с водой или положить на радиатор влажное махровое полотенце.
- Комнатные растения и их полив помогают очистить и увлажнить воздух.
- Регулярно выполнять влажную уборку помещений.
- Если есть возможность регулировать температуру, в помещениях, где вы бываете реже, термостат рекомендуется установить на более низкую отметку. Чем прохладнее воздух в помещении, тем лучше удастся поддерживать уровень влажности.
- Чтобы воздух в помещениях нормально циркулировал, рекомендуется отодвинуть крупную тяжелую мебель от более прохладных стен комнат.
- Принимая душ, рекомендуется оставлять дверь ванной открытой. Тогда влажный воздух попадет и в другие помещения.
3. Кожа тоже хочет пить!
Под воздействием сухого воздуха кожа также гораздо чувствительнее реагирует на раздражения - чешется, шелушится, больше теряет влагу, поэтому в отопительный сезон следует особенно позаботиться, чтобы дополнительно увлажнить кожу. "Можно пользоваться кремами и лосьонами для тела, содержащими вещество мочевины - оно помогает коже поддерживать уровень влажности. Подойдут и увлажняющие кремы для лица, содержащие гиалуроновую кислоту - их рекомендуется использовать вечером или если вы планируете провести не менее 2-3 часов в помещении перед выходом на холодный воздух. Подойдут также и кремы, и лосьоны, содержащие омега-жирные кислоты, так как они образуют на коже защитный слой липидов, предотвращающий слишком быстрое испарение жидкости", - рекомендует фармацевт Apotheka Иванда Крастыня.
Поскольку сухой воздух также способствует обветриванию и растрескиванию губ, в этих случаях рекомендуется бальзам для губ более густой консистенции, содержащий больше активных веществ, а вот гигиеническая помада более легкой текстуры пригодится для ежедневной профилактики. Следует отметить, что сухой воздух может обострять различные кожные заболевания.
4. Трудности сконцентрироваться
Еще только середина дня, а чувство, как будто не хватает сил, нет энергии, трудно сосредоточиться... Так может быть, поскольку при вдыхании сухого воздуха ограничено поступление кислорода в кровь. Первая мысль - побыстрее открыть окна и проветрить помещение. Да, проветрить необходимо! Однако в осенне-зимний период, когда воздух на улице холодный, вентиляция никак не улучшит уровень влажности в помещениях. Как раз наоборот, холодный воздух имеет низкую оптимальную влажность, и попадая в помещения, он еще больше сушит воздух.
5. Обостряются аллергии
Казалось, что аллергия давно утихла, а тут опять - пощипывание в носу, слезящиеся глаза, текущий нос. "Слишком сухой воздух в помещении тоже может быть виноват в обострении аллергии. При длительном пребывании в таких помещениях кожа становится сухой и чувствительной, снижаются защитные силы организма и возрастает риск аллергии, поскольку при сухом воздухе пыль в помещении циркулирует интенсивнее", - говорит фармацевт Apotheka Иванда Крастыня. Уровень влажности в воздухе снижает не только центральное отопление, но и теплые полы и различные другие электронные устройства.
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