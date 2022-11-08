Видео ⟩ В Риге под строящимся переездом застрял грузовой автомобиль

Около 13:00 полиция получила информацию о том, что на улице Иерикю произошло дорожно-транспортное происшествие.

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Выяснилось, что мужчина, управляя грузовым автомобилем MAN в соединении с прицепом, не соблюдая ограничивающий высоту дорожный знак, испортил свой груз.

Пострадавших в результате несчастного случая нет, но в полиции по поводу случившегося начат процесс об административном правонарушении.