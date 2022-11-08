В Риге, в Пурвциемсе, во вторник под будущим переездом застрял грузовой автомобиль, ведущий фронтальный погрузчик, сообщает Государственная полиция.
Видео ⟩ В Риге под строящимся переездом застрял грузовой автомобиль
В Риге под строящимся переездом застрял грузовой автомобиль
Около 13:00 полиция получила информацию о том, что на улице Иерикю произошло дорожно-транспортное происшествие.
Видео: В Пурвциемсе под строящимся переездом застрял грузовой автомобиль
🇱🇻 Zem topošo pārvada Ieriķu ielā #Purvciems (#Rīga, #Latvija) iestrēgusi kārtējā kravas mašīna. pic.twitter.com/5Q6DYfx7oD— BreakingLV (@breakinglv) November 8, 2022
Выяснилось, что мужчина, управляя грузовым автомобилем MAN в соединении с прицепом, не соблюдая ограничивающий высоту дорожный знак, испортил свой груз.
Пострадавших в результате несчастного случая нет, но в полиции по поводу случившегося начат процесс об административном правонарушении.
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