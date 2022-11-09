Шойгу отдал приказ об отводе войск из оккупированного Херсона

Днем в среду военные блогеры обратили внимание, что с административных зданий в Херсоне убрали российские флаги. Это наблюдение также сочли косвенным признаком к отступлению российских войск из города на другой берег.

Наиболее целесообразный вариант - организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр, предлагается занять оборону по левому берегу, держать группировку войск на правом берегу - бесперспективно, подытожил командующий группировкой.

Шойгу с ним согласился. "Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр", - приказал он Суровикину.

Ожидаемое отступление

Эксперты и военные блогеры давно рассматривали вариант отступления российских войск из Херсона, снабжение которого было нарушено после частичного разрушения Антоновского моста, связывающего два берега Днепра. После начала осеннего наступления Украины в Херсонской области и эвакуационных мероприятий оккупационной администрации такое развитие событий стало еще более ожидаемым.

В среду утром замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал о наступлении вооруженных сил Украины сразу на трех направлениях, в том числе на Снигиревку, которая находится примерно в 50 километрах от Херсона.