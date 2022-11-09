Министр обороны России Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод российских войск из Херсона, оккупированного в первые дни вторжения, на левый берег Днепра.
Шойгу отдал приказ об отводе войск из оккупированного Херсона
"Согласен.... Приступайте к отводу войск", - сказал Шойгу. Их встречу показывал канал "Россия-24".
В первой половине дня российские военные блогеры анонсировали некие важные новости - предположительно, о Херсоне, в направлении которого Украина осенью начала контрнаступление.
Доклад Суровикина
Генерал Суровикин свой доклад начал с утверждений об успехах российской армии: обстановка в районе "спецоперации" в целом "стабилизирована", боевые возможности российской группировки якобы возросли за счет мобилизованных и добровольцев, на отдельных направлениях российские войска возобновили наступательные действия (Украина не отрицает попытки наступления России в Донбассе).
О Херсонской области генерал Суровикин также начал говорить как о благоприятном направлении, на котором Россия якобы успешно противостоит попыткам наступления противника. Шойгу при этом отметил, что оборона на херсонском направлении устойчивая, но есть "свои особенности". Эти особенности и перечислил Суровикин, прежде чем предложил сдать Херсон.
Областной центр и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, жизни людей постоянно в опасности, заявил генерал. Оккупационные власти объявили об эвакуации населения и вывезли чиновников, напомнил Суровикин. На этой неделе они заявили об окончании организованной эвакуации на левый берег Днепра.
Днем в среду военные блогеры обратили внимание, что с административных зданий в Херсоне убрали российские флаги. Это наблюдение также сочли косвенным признаком к отступлению российских войск из города на другой берег.
Наиболее целесообразный вариант - организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр, предлагается занять оборону по левому берегу, держать группировку войск на правом берегу - бесперспективно, подытожил командующий группировкой.
Шойгу с ним согласился. "Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр", - приказал он Суровикину.
Ожидаемое отступление
Эксперты и военные блогеры давно рассматривали вариант отступления российских войск из Херсона, снабжение которого было нарушено после частичного разрушения Антоновского моста, связывающего два берега Днепра. После начала осеннего наступления Украины в Херсонской области и эвакуационных мероприятий оккупационной администрации такое развитие событий стало еще более ожидаемым.
В среду утром замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал о наступлении вооруженных сил Украины сразу на трех направлениях, в том числе на Снигиревку, которая находится примерно в 50 километрах от Херсона.
"И если на первых двух противник понес потери и отступил, то на снигиревском участке фронта с утра развязались тяжелые бои. Населенный пункт сейчас находится в зоне боевых действий, по противнику работает авиация, артиллерия и техника", - писал он в своем телеграм-канале.
Днем в среду оккупационная администрация сообщила, что Стремоусов погиб в ДТП.
Российские войска захватили Херсон в первые дни вторжения в Украину. С тех пор он оставался под российским контролем. Осенью Россия объявила об аннексии четырех регионов Украины, в том числе Херсонской области. С точки зрения Кремля, Херсон теперь российская территория. В частично оккупированных регионах Украины президент России объявил военное положение.
Российские власти уже не раз намекали на возможность использованию любых средств для защиты территориальной целостности, однако в случае с отступлением из Херсона такая риторика не используется.
Напротив, командующий российской группировкой нашел плюсы для Москвы в отступлении из оккупированного Херсона. Объясняя необходимость отвода войск, генерал Суровикин анонсировал их переброску на другие участки фронта: "Высвободится часть сил и средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка, на других направлениях в зоне проведения операции".
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