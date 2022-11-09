"Новое Единство" выражает поддержку позиции Кариньша в коалиционных переговорах

Как сообщили в объединении, Кариньш имеет "постоянную и непоколебимую" поддержку в переговорах с другими партиями, избранными в 14-й Сейм, с которыми подписан меморандум о сотрудничестве по принципам формирования следующей правительственной коалиции, подчеркивают представители "Нового Единства".

Сегодня на совместном заседании правлений партий "Единство" и "Новое Единство" был заслушан доклад представителей, делегированных на переговоры о формировании коалиции, о текущей ситуации и позициях, занимаемых другими партнерами по переговорам.

Председатель правления "Единства", политик "Нового Единства" Арвил Ашераденс говорит, что меморандум о сотрудничестве между тремя партиями - "Новым Единством", Объединенным списком" и Национальным объединением - о принципах формирования следующего правительства был важной частью политических консультаций, так как стороны договорились о важнейших задачах нового правительства и своими подписями подтвердили готовность работать.

"На наш взгляд, важно не затягивать с очередным шагом к формированию правительства - то есть согласовать распределение обязанностей и начать работу над созданием декларации правительства", - подчеркнул Ашераденс.

Как сообщалось, если "Объединенный список" на этой неделе не даст ответа относительно распределения обязанностей, предложенного лидером "Нового Единства", премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, формирование коалиции может провалиться.