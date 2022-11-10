Выборы в США: контроль над нижней палатой переходит республиканцам, идет борьба за Сенат

"Он может сильно себе навредить, если пойдет на выборы. Не думаю, что это будет хорошо для партии", - заявил Трамп. И добавил, что в таком случае может рассказать о Десантисе "кое-что, что выставит его не в лучшем свете".

"Я его знаю о нем больше, чем кто-либо - может быть, за исключением его жены", - заверил бывший президент.

Аризона: важнейшее поле боя

Как передает из Аризоны корреспондент Би-би-си Софи Лонг, этот штат является одним из самых важных на политической карте США и в нем можно в миниатюре увидеть процессы, которые происходят по всей стране.

Избиратели в Аризоне ждут результатов выборов Фото: EPA

Инфляция здесь выше среднеамериканской; намного острее, чем в других штатах, стоит проблема миграции и безопасности (Аризона граничит с Мексикой). Кроме того, здесь очень очевидны последствия глобального потепления - штат страдает от засух и пожаров. Местные жители также не прекращают ожесточенно спорить о легальности абортов.

Аризона традиционно была республиканским штатом, но в 2020 году Джо Байден выиграл здесь с совсем небольшим преимуществом (меньше половины процентного пункта). Бывший президент Трамп пытался убедить сотрудников местной избирательной комиссии отменить результат голосования.

Сейчас в Аризоне ведутся одни из самых ожесточенных политических битв в США. Республиканцы и демократы идут здесь буквально нос к носу, и политическое расстояние между ними никогда еще не было настолько большим.