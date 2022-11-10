Рижский бар Gimlet Nordic Cocktail Bar был включен в мировой топ-500 лучших баров, расположившись на 499 месте. Об этом свидетельствуют данные портала top500bars.com.
🍸 Бар из Риги вошел в мировой рейтинг лучших
🍸 Бар из Риги вошел в мировой рейтинг лучших
Бар находится на улице Базницас, 37.
Возглавила список Испания с баром Paradiso из Барселоны. Далее - лондонский бар Connaught Bar, а замыкает тройку Jigger & Pony из Сингапура.
В свою очередь, Whisper Sister из Таллинна также попало в рейтинг - на 427 место. Ни одного литовского бара в топе не оказалось.
При создании этого глобального рейтинга его авторы опирались на специальный алгоритм, который собирает данные из более чем 2000 источников, а также учитывает мнения журналистов, инфлюенсеров и экспертов, а также количество поисковых запросов, постов в блогах и различных рейтингов.
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