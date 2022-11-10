Государственная полиция начала уголовный процесс в связи с найденным у школы в Пурвциемсе гранатометом, сообщает агентство LETA.
В связи с найденным в Пурвциемсе гранатометом начат уголовный процесс; просят отозваться свидетелей
В связи с найденным в Пурвциемсе гранатометом начат уголовный процесс; просят отозваться свидетелей
В среду полиция получила вызов в Пурвциемс, на улицу Детлава Бранткална, где на территории школы на земле был найден гранатомет. Место происшествия было ограничено, выяснилось, что гранатомет не заряжен, поэтому он не взрывоопасен.
Начат уголовный процесс по факту незаконного оборота огнестрельного оружия.
В рамках уголовного процесса стражи порядка выясняют обстоятельства произошедшего, а также то, как гранатомет попал в конкретное место.
Государственная полиция призывает отозваться свидетелей, которые могут предоставить любую ценную для следствия информацию, позвонив по номерам телефона 67085980 или 110.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова