В этом году рождественский декор под влиянием ретро и близости к природе. Ключ к праздничной атмосфере дома в простоте: традиционные рождественские цвета - красный, зелёный, золотой и земляные оттенки, оставляя пространство без украшений.
Фото ⟩ Тенденции рождественского дизайна интерьера 2022 года
Галерея: Тенденции рождественского дизайна интерьера 2022 года
"Каждый пятый житель Латвии любит создавать праздничное настроение дома с помощью украшений. Однако многие считают себя минималистами (32%), для которых достаточно пары рождественских украшений. 22% считают себя ностальгирующими, украшают дом в соответствии с традициями из детства и используя старые любимые украшения. А для 18% создание уюта в холодное время года очень важно", - говорит Дариус Римкус, глава Отделе дизайна интерьеров IKEA.
В центре внимания - традиции и природа
Тенденции рождественского декора в этом году понравятся тем, кто ценит традиционное наследие. Дизайнер интерьеров ИКЕА рассказывает, что одним из главных праздничных мотивов 2022 года является винтаж. В этом году мы увидим много классических элементов, новогодних цветов зеленого, красного и золотого, а также декорации, которые, кажется, долгое время хранились на чердаке, но теперь выносятся и используются для украшения.
Ещё два тренда этого зимнего сезона - природа и милый домашний уют. "Природа имеет прямое влияние на наши зимние праздники в этом году. Нейтральные оттенки и натуральные материалы снова в моде. А это значит, что снова в ходу белый с нежно зелёным в качестве акцента, древесные тона и другие природные цвета. Можно пройтись по лесу, особенно если он снежный, чтобы поймать вдохновение для таких украшений", - описывает Римкус.
Простой и деревенский стиль может стать вдохновением для создания праздничной атмосферы дома. "Домашние поделки и традиции - идеальные зимние праздники. Простой, деревенский стиль отражается в освежённом современном виде. А это значит, что у нас будет множество традиционного шведского дизайна, куколок, гномиков и хоббитов из скандинавской мифологии", - добавил Римкус.
Обновите свои рождественские украшения
Дизайнер IKEA отметил, что для создания уютного праздника не нужны большие траты на новые украшения к зимним праздникам.
"Украшая дом к праздникам, для начала посмотрите на то, что у вас уже есть, стоит пополнять свои украшения парой новых элементов, чтобы обновить коллекцию. Например, белая скатерть и белая посуда, это то, что у многих из нас есть, но, если добавить красные или плетёные салфетки под посуду, вы создадите особенную сервировку на столе", - говорит Римкус, добавляя, что смешивая стили и дополняя не только поможет сэкономить, но ещё и более экологично.
Однако без некоторых вещей трудно представить темные и прохладные вечера и тепло праздников. Это текстиль и освещение. "Часто люди только украшают елку, но создать уютную и праздничную атмосферу можно с помощью светодиодных лампочек в окнах, ковров и подушек", - сказал дизайнер интерьеров.
Не стоит использовать слишком много стилей и оттенков
Частая ошибка в рождественские украшения - слишком много стилей и цветов.
"Чем меньше, тем лучше - не просто высказывание, а правда. Золотое правило - аскетичные дома требуют минимализма, а классические интерьеры пышного убранства. Несмотря на это лучше выбирать один базовый цвет и форму, и дополнять 2 оттенками и формами, а не переполнять всем сразу", - говорит дизайнер.
Об опросе
Онлайн опрос проводила компания Norstat в октябре 2022 года по заказу IKEA. В опросе приняли участия 500 жителей Латвии.
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