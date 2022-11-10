Фото ⟩ Тенденции рождественского дизайна интерьера 2022 года

Простой и деревенский стиль может стать вдохновением для создания праздничной атмосферы дома. "Домашние поделки и традиции - идеальные зимние праздники. Простой, деревенский стиль отражается в освежённом современном виде. А это значит, что у нас будет множество традиционного шведского дизайна, куколок, гномиков и хоббитов из скандинавской мифологии", - добавил Римкус.

Обновите свои рождественские украшения

Фото: Пресс-фото

Дизайнер IKEA отметил, что для создания уютного праздника не нужны большие траты на новые украшения к зимним праздникам.

"Украшая дом к праздникам, для начала посмотрите на то, что у вас уже есть, стоит пополнять свои украшения парой новых элементов, чтобы обновить коллекцию. Например, белая скатерть и белая посуда, это то, что у многих из нас есть, но, если добавить красные или плетёные салфетки под посуду, вы создадите особенную сервировку на столе", - говорит Римкус, добавляя, что смешивая стили и дополняя не только поможет сэкономить, но ещё и более экологично.

Однако без некоторых вещей трудно представить темные и прохладные вечера и тепло праздников. Это текстиль и освещение. "Часто люди только украшают елку, но создать уютную и праздничную атмосферу можно с помощью светодиодных лампочек в окнах, ковров и подушек", - сказал дизайнер интерьеров.

Не стоит использовать слишком много стилей и оттенков

Фото: Пресс-фото

Частая ошибка в рождественские украшения - слишком много стилей и цветов.

"Чем меньше, тем лучше - не просто высказывание, а правда. Золотое правило - аскетичные дома требуют минимализма, а классические интерьеры пышного убранства. Несмотря на это лучше выбирать один базовый цвет и форму, и дополнять 2 оттенками и формами, а не переполнять всем сразу", - говорит дизайнер.

Об опросе

Онлайн опрос проводила компания Norstat в октябре 2022 года по заказу IKEA. В опросе приняли участия 500 жителей Латвии.