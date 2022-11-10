Лидер "Нового Единства", премьер-министр Кришьянис Кариньш готов еще раз встретиться с представителями "Объединенного списка" (ОС), в том числе в формате трехсторонних переговоров с участием Национального объединения, чтобы получить от ОС ответ на его предложение о распределении сфер ответственности в правительстве.
"Рука протянута". Кариньш готов еще раз встретиться с "Объединенным списком"
После сегодняшней встречи "Нового Единства" и Нацобъединения премьер подчеркнул, что ждет ответа от ОС, чтобы понять, готовы ли они двигаться дальше.
"Рука протянута", - сказал Кариньш, отметив, что, если у ОС еще есть неясности, он может встретиться с его представителями для их обсуждения.
Отвечая на вопрос об упомянутой лидером Нацобъединения Райвисом Дзинтарсом возможности разрешить разногласия между "Новым Единством" и ОС в ходе трехсторонних переговоров, премьер-министр сказал, что такие переговоры возможны. В то же время Кариньш напомнил, что со своей стороны уже достаточно подробно говорил о том, каким он видит дальнейший процесс, но уже две недели нет никакого прогресса.
Он подчеркнул, что в процессе формирования коалиции будут использованы "все возможности". В то же время Кариньш сказал, что воздержится от прогнозов, удастся ли сформировать правительство.
Премьер отметил, что позиции "Нового Единства" и Нацобъединения в целом совпадают, и теперь он ждет ответа от ОС.
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