"Рука протянута". Кариньш готов еще раз встретиться с "Объединенным списком"

После сегодняшней встречи "Нового Единства" и Нацобъединения премьер подчеркнул, что ждет ответа от ОС, чтобы понять, готовы ли они двигаться дальше.

"Рука протянута", - сказал Кариньш, отметив, что, если у ОС еще есть неясности, он может встретиться с его представителями для их обсуждения.

Отвечая на вопрос об упомянутой лидером Нацобъединения Райвисом Дзинтарсом возможности разрешить разногласия между "Новым Единством" и ОС в ходе трехсторонних переговоров, премьер-министр сказал, что такие переговоры возможны. В то же время Кариньш напомнил, что со своей стороны уже достаточно подробно говорил о том, каким он видит дальнейший процесс, но уже две недели нет никакого прогресса.

Он подчеркнул, что в процессе формирования коалиции будут использованы "все возможности". В то же время Кариньш сказал, что воздержится от прогнозов, удастся ли сформировать правительство.

Премьер отметил, что позиции "Нового Единства" и Нацобъединения в целом совпадают, и теперь он ждет ответа от ОС.