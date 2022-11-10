Контролеры выписали штраф пассажиру в момент покупки билета

"Вечером, после работы, я поспешил к уже подъехавшему [на остановку] транспорту. Увидел, что внутри контроль, меня тоже заметили. Я сел и сразу взял в руки телефон, чтобы купить билет в приложении. Но я толком ничего не мог сделать, когда они уже подошли и попросили мой билет. Я сказал, что покупаю его прямо сейчас. Но на меня тут же накладывают штраф за езду без билета", - говорит Мартиньш, зритель программы.

В какой момент мы должны купить билет в приложении, прежде чем садиться в общественный транспорт?

Представитель Rīgas satiksme (RS) Инесе Розите отмечает, что кодовый билет, как и э-талон, имеет единый порядок действий для пассажира.

"Как и в случае с э-талоном, когда мы покупаем билет, мы садимся в общественный транспорт и сразу регистрируемся.

То же самое и с кодовым билетом. Билет должен быть куплен вовремя, а код должен быть отсканирован сразу на соответствующем квадрате кода при посадке в общественный транспорт. Мы призываем пассажиров не откладывать покупку билета на последний момент".

Однако проблема вызвана еще и тем, что данные карты не сохраняются в приложении, их нужно каждый раз вводить заново. В сообщении Розите говорится, что Rīgas satiksme пытается улучшить функциональность приложения для покупки билетов.

"На данный момент я могу сказать, что мы отправили улучшения приложения Rīgas satiksme в магазин Apple. Они были приняты, и в настоящее время идет обсуждение с магазином Google Play", - сказала она.