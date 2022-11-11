Воля, Батрутдинов и Кравец заявили об уходе из Comedy Club вслед за Харламовым

После того как резидент Comedy Club Гарик Харламов заявил, что покидает проект, о своем отказе от участия в шоу заявили несколько его коллег, включая соведущего Павла Волю, многолетних партнеров по сцене Тимура Батрутдинова и Марину Кравец, а также других участников проекта.

Напомним, что сначала уход Харламова объяснялся его нездоровьем, однако позже комик заявил, что уступает свое место молодым. Первый выпуск без Харламова вышел с новым соведущим Андреем Бебуришвили, который провел шоу с Павлом Волей.

9 ноября в Instagram появилось видеообращение резидентов Comedy Club. В нем Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Демис Карибидис и другие участники шоу заявили, что отказываются выступать без Гарика Харламова.

"Я без тебя не участвую", - заявил Воля, и эти же слова повторили многочисленные участники проекта.

Кроме Воли и Кравец, клуб покинули Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Антон Иванов, Костя Бутусов и ряд других постоянных участников проекта.

"А я участвую", - внезапно сообщил Андрей Бебуришвили и призвал смотреть на ТНТ во все глаза его сольный стендап-концерт. Несколько пользователей Сети отметили, что формат видео больше похож на промо-видео к новому шоу Гарика Харламова.