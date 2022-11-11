Международные данные показывают, что за последние 6 лет рынок инфлюенсер-маркетинга вырос на беспрецедентные 700%: с 1,7 миллиардов долларов в 2016 году до 13,8 миллиардов в 2021. Пандемия и война в Украине оказали эффект катализатора, заставив рынок вырасти более чем в два раза за последние два года. "Мы прогнозируем, что 2022 год в сфере инфлюенсер-маркетинга в Латвии завершится оборотом в 2 миллиона евро, а уже в 2023 году вырастет еще на 15%", - комментирует Денис Шевелев, сооснователь агентства талантов и инфлюенсеров Collex.
700% - на столько вырос инфлюенсер-маркетинг в последние годы. Что дальше?
Стремительно растущие обороты этой индустрии тесно связаны с финансовыми результатами, которые лидеры мнений в социальных сетях приносят бизнесу. Так, глобальное исследование показало, что 88% опрошенных маркетологов заявили: их сотрудничество с авторами дигитального контента в социальных сетях привело к увеличению узнаваемости их бизнеса, почти 80% отметили увеличение трафика на сайт или в приложение, а 69% - увеличение количества сгенерированных лидов (то есть рост интереса потребителей к продукту или услуге с потенциалом превращения этого интереса в продажу).
"Спрос на сотрудничество с авторами цифрового контента растет, - объясняет Денис Шевелев, сооснователь агентства «Collex», - и это логично: молодые аудитории, особенно поколение Z, потребляют информацию в основном в социальных сетях - например, 39% "цифровых аборигенов" (пользователей в возрасте 18-24 лет) в настоящее время используют социальные сети в качестве основного источника новостей, по сравнению с 34%, которые читают новости непосредственно на сайтах или в приложениях. Реалистичность и искренность особенно важны для них, и инфлюенсеры успешно используют их при создании контента. В отличие от классических рекламных кампаний, инфлюенсеры участвуют в создании кампании и говорят с молодежью на одном языке, что не всегда хорошо удается создателям классических рекламных кампаний. И их скорость работы зачастую намного выше", - делится Шевелев.
В результате, учитывая, что более 50% населения ЕС пользуются социальными сетями, а среди людей в возрасте 16-24 лет доля активных пользователей составляет почти 90%, инфлюенсер-маркетинг стал ключевым сектором, тенденции которого оказывают обширное социальное и экономическое влияние. Более 50% европейских предприятий используют его в своей коммуникации, а в некоторых странах эта доля составила почти три четверти всех компаний. Поскольку данные за 2022 еще не доступны, мы можем проанализировать 2020 и 2021, когда по всему миру наблюдался взрывной рост этого сегмента маркетинга. Что же мы можем наблюдать в других странах ЕС?
Финляндия: оборот инфлюенсер-маркетинга в 2020 году в этой стране оценивался в 27,9 млн евро. Свыше половины (58%) рекламодателей в Финляндии использовали инфлюенсер-маркетинг в 2020 году, а в 2021 году прирост составил в этой категории составил 17%.
Швеция: в 2021 году в Швеции насчитывалось 17 мультиканальных медиаагентств, работающих с инфлюенсерами, по сравнению с 10-12 медиа-агентствами несколькими годами ранее.
Германия: на 2020 год объем рынка инфлюенсер-маркетинга в регионе DACH (Германия, Австрия и Швейцария) оценивался в 990 миллионов евро, что почти вдвое больше, чем в 2017 году. В отчете за ноябрь 2021 года совокупная "рыночная стоимость" 25 ведущих немецких инфлюенсеров оценивается в 80,7 млн евро (от 10,9 млн евро для инфлюенсера с самым высоким рейтингом и до 0,1 млн евро для инфлюенсера, занимающего 25 место). По данным опроса, проведенного среди компаний в 2021 году Немецкой ассоциацией цифровой экономики, 45% увеличили свой годовой бюджет инфлюенсер-маркетинг, а 23% сохранили бюджет на уровне предыдущего года. Только 4% ответили, что сократят свой бюджет.
Италия: в 2021 году в сфере инфлюенсер-маркетинга в Италии было занято порядка 450 000 человек. Из них более 350 000 - это сами инфлюенсеры и создатели цифрового контента, а остальные - посредники, такие как платформы социальных сетей, менеджеры, агентства талантов, маркетинговые агентства или медиацентры. Ценность рынка инфлюенсеров в Италии в 2021 году достигла 280 миллионов евро, а рост по сравнению с предыдущим годом составил 15%. Ключевыми секторами являются мода и красота, которые занимают почти треть всего рынка (31%), затем следуют путешествия, еда и образ жизни (18%), на которые сильно повлияла пандемия, и фитнес и велнес (15%).
"Какую страну ни возьми - везде наблюдается взрывной рост сотрудничества между компаниями и инфлюенсерами, - комментирует Денис Шевелев, - во время пандемии было зафиксировано увеличение на 72% рекламного контента, производимого инфлюенсерами, и эта тенденция сохранится и в будущем. Поскольку спрос на услуги инфлюенсеров растет день ото дня, многие из них стремятся делегировать административные дела, такие как составление договоров, бухгалтерию, отчетность, слежение за сроками и условиями сотрудничества, а также представление своих интересов на переговорах и заботу о своем имидже профессионалам - агентствам талантов. Например, всего за полгода своей деятельности первое в Латвии агентство талантов и инфлюенсеров Collex взяло на себя заботу о 60 создателях цифрового контента: Маркусе Риве, Сигне Мейране, Анне Бирмане, Индре Салцевич, Арманде Яунземе, Юлии Вербицкой, Кристине Бейтике, Улле Зирне, Юлии Вербицкой и многих других".
Учитывая стремительное развития, инфлюенсеры привлекают к сотрудничеству не только агентов, представляющих их интересы, но и целые креативные команды - операторы, режиссеры, фотографы, гримеры, арт-директора, сценаристы и продюсеры. Чем больше "звездность", тем масштабнее штат специалистов, работающих над созданием контента и рекламы.
"Очевидно, что инфлюенсер-маркетинг пришел, чтобы остаться, и пандемия и война послужили катализатарами его развития, одновременно поставив перед человечеством и самими авторами цифрового контента серьезные вопросы об этике, медиаграмотности и толерантности", - подытоживает Д. Шевелев, добавляя, что прогнозируемый 15% рост в будущем году – это наиболее скромный прогноз, учитывая актуальные тренды.
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