700% - на столько вырос инфлюенсер-маркетинг в последние годы. Что дальше?

Италия: в 2021 году в сфере инфлюенсер-маркетинга в Италии было занято порядка 450 000 человек. Из них более 350 000 - это сами инфлюенсеры и создатели цифрового контента, а остальные - посредники, такие как платформы социальных сетей, менеджеры, агентства талантов, маркетинговые агентства или медиацентры. Ценность рынка инфлюенсеров в Италии в 2021 году достигла 280 миллионов евро, а рост по сравнению с предыдущим годом составил 15%. Ключевыми секторами являются мода и красота, которые занимают почти треть всего рынка (31%), затем следуют путешествия, еда и образ жизни (18%), на которые сильно повлияла пандемия, и фитнес и велнес (15%).

"Какую страну ни возьми - везде наблюдается взрывной рост сотрудничества между компаниями и инфлюенсерами, - комментирует Денис Шевелев, - во время пандемии было зафиксировано увеличение на 72% рекламного контента, производимого инфлюенсерами, и эта тенденция сохранится и в будущем. Поскольку спрос на услуги инфлюенсеров растет день ото дня, многие из них стремятся делегировать административные дела, такие как составление договоров, бухгалтерию, отчетность, слежение за сроками и условиями сотрудничества, а также представление своих интересов на переговорах и заботу о своем имидже профессионалам - агентствам талантов. Например, всего за полгода своей деятельности первое в Латвии агентство талантов и инфлюенсеров Collex взяло на себя заботу о 60 создателях цифрового контента: Маркусе Риве, Сигне Мейране, Анне Бирмане, Индре Салцевич, Арманде Яунземе, Юлии Вербицкой, Кристине Бейтике, Улле Зирне, Юлии Вербицкой и многих других".

Учитывая стремительное развития, инфлюенсеры привлекают к сотрудничеству не только агентов, представляющих их интересы, но и целые креативные команды - операторы, режиссеры, фотографы, гримеры, арт-директора, сценаристы и продюсеры. Чем больше "звездность", тем масштабнее штат специалистов, работающих над созданием контента и рекламы.

"Очевидно, что инфлюенсер-маркетинг пришел, чтобы остаться, и пандемия и война послужили катализатарами его развития, одновременно поставив перед человечеством и самими авторами цифрового контента серьезные вопросы об этике, медиаграмотности и толерантности", - подытоживает Д. Шевелев, добавляя, что прогнозируемый 15% рост в будущем году – это наиболее скромный прогноз, учитывая актуальные тренды.