Ханов: С трибуны Сейма безнаказанно льется ненависть

Денис Ханов воспринял этот текст как некую каплю свежего воздуха в довольно спертом помещении: "Я видел, что многие мои, скажем, друзья в Facebook латышского происхождения или принадлежащие к латышской культуре поддержали его мысли, поддержали своими комментариями. Так что самоцензура все-таки еще не тотальная.

С другой стороны, я прекрасно понимаю, что в нашем обществе, пропитанном ненавистью, нужно рискнуть выразить свою поддержку. Поэтому я считаю, что подобный текст, конечно же, в Европе как раз приветствовался бы.

Но я считаю, что мы стремительно отдаляемся от идей Западной Европы, которые были частью третьей Атмоды, или третьего национального движения. Мы хотели вернуться в Европу. В результате - мы вернулись туда, куда, в принципе, сами себе выдумали. Это некий такой ретростиль, Европа 20-30-х годов, абсолютно не соответствующая представлениям о включении других этнических групп и толерантности, правах человека, ЛГБТ и прочем, прочем".

Культуролог отметил, что в Латвии многие по-прежнему тратят свою энергию и силы на то, чтобы сеять ненависть и рознь.

"Но вспомним старинную пословицу о том, что кто сеет ветер, тот пожнет бурю.

Буря, конечно, не всегда выражается в физическом насилии, но давайте не забывать, что границы языкового насилия никто не может контролировать и они всегда могут перерасти в физическое нападение или в атаку". Так, Ханов привел в пример гомофобное нападение на него два года назад на одном из рынков в Риге.

Действия нападавшего культуролог объясняет в том числе безответственностью политиков: "Мне жаль его, потому что, в принципе, он жил и, видимо, остался жить вот в таком сумеречном мире, где ему политики говорят о том, что можно причинять физическое или какое-то другое словесное насилие по отношению к людям, которые ничего ему не сделали, а имеют право и место быть, потому что тоже часть культуры. Но вот, собственно говоря, такие продукты наших безответственных политиков и могут разгуливать по городу".

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