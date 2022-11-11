Видео ⟩ Микроавтобус сбил человека в инвалидной коляске в Старой Риге

Обе вовлеченные стороны имеют разные мнения о случившемся, но никто не отрицает, что это дело, закончившееся относительно мирно, выдвигает на первый план болезненную проблему доступности общественной среды в центре Риги.

Городские камеры показывают момент до и короткий момент после аварии в Старой Риге. Мужчина в инвалидной коляске едет по улице Калькю в сторону Рижской думы, не видя, что происходит позади него. Водитель автобуса едет по тому же маршруту, только задним ходом.

Волдемар и его коллега из ассоциации инвалидов и их друзей Apeirons направлялись в Рижскую думу, где проходил семинар по доступности окружающей среды в Риге.

Для выяснения состояния здоровья на место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Врачи осмотрели Волдемара и не обнаружили травм, требующих госпитализации.

Волдемар в одиночку ездит во многие места Риги, чтобы изучить и оценить городскую среду и порекомендовать решения для ее улучшения. Старая Рига - одно из самых проблемных мест столицы.

Как признаются Нина и Волдемар, сегодняшнее утро получилось достаточно ироничным и лишний раз доказывает проблемы доступности окружающей среды.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)