Хаос в Twitter продолжается: уходят ключевые сотрудники

В четверг Маск предупредил сотрудников Twitter, что компании угрожает нехватка наличных средств и она может оказаться на грани банкротства, если ситуация не изменится.

"Я приняла трудное решение покинуть Twitter", - написала в Twitter директор по информационной безопасности Леа Кисснер, которая ушла в отставку вместе с несколькими другими сотрудниками службы безопасности.

Американские СМИ сообщили, что один из топ-менеджеров Twitter Йоэль Рот, который отвечал за борьбу с дезинформацией, дискриминационными высказываниями и спамом на платформе, тоже подал в отставку.

Среди ушедших - Робин Уилер, топ-менеджер компании по продажам рекламы, также подала в отставку.

Уход ключевых сотрудников усугубил хаос, вызванный введением новой модели идентификации, что привело к созданию многих фейковых аккаунтов знаменитостей в Twitter.

Раньше знаменитости, политики, журналисты и другие общественные деятели должны были подтвердить свою личность, чтобы получить "синюю галочку". Новая модель бизнеса предусматривает, что все пользователи Twitter, которые платят восемь долларов в месяц, получат "синюю галочку".