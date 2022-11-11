Фото и Видео ⟩ День Лачплесиса: факельное шествие, стена свечей и тысячи людей

12 ноября остатки свечей будут собраны представителями Рижской средней школы № 21 и переработаны на мастер-классе по изготовлению окопных свечей 17 ноября в помещении школы.

Галерея: Жители зажигают свечи у стены Рижского замка

Видео: Жители зажигают свечи у стены Рижского замка

Галерея: Факельное шествие от Братского кладбища до Набережной 11 ноября

Как сообщалось, в память о борцах за свободу Латвии 11 ноября в столице пройдут различные мероприятия как в центре города, так и в микрорайонах, сказали в управлении по связям Рижской думы.

В День Лачплесиса, состоится экуменическое богослужение в Домском соборе, пройдет торжественная церемония на Братском кладбище и выставка военной техники возле Пороховой башни, сообщили в Министерстве обороны.

Кроме того, ассоциация Tavi draugi в ноябре проводит акцию Draugu sveču mēnesis. Во время него всем желающим предлагается изготовить окопные свечи из гофрокартона, банок и парафина, пожертвовать свечи или сделать целевое пожертвование на закупку сырья. Окопные свечи постепенно везут в Украину, чтобы поддержать защитников страны.

Представитель ассоциации сообщил, что первые доставленные в Украину свечи, изготовленные жителями Латвии, уже согревают солдат в окопах и пользуются большой популярностью. Солдаты используют их, чтобы нагреть воду, приготовить еду и согреться.

Несмотря на то, что кампания траншейных свечей только началась, объединение уже получило несколько тысяч свечей, изготовленных жителями Латвии, в том числе работниками предприятий, пенсионерами, школьниками и детсадовцами, которые постепенно доставлялись в Украину.

Ассоциация Tavi draugi оказывает скоординированную гуманитарную помощь гражданскому населению Украины в Латвии и Украине, организуя и координируя добровольное привлечение латвийских граждан, организаций и компаний к оказанию помощи. До начала войны ассоциация оказывала помощь и поддержку семьям, которые нуждались или сталкивались с проблемами прямо здесь, в Латвии, но с первого дня войны акцент сместился на оказание помощи Украине.