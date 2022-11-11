Сегодня, 11 ноября, в честь героев, погибших за свободу Латвии, люди зажигают свечи у стены Рижского замка.
Фото и Видео ⟩ День Лачплесиса: факельное шествие, стена свечей и тысячи людей
Жители города в большом количестве собрались у стены Рижского замка, зажигая свечи в память о павших воинах за свободу Латвии.
Некоторые из присутствующих сформировали группу, в которой поют традиционные латышские песни.
На близлежащих лужайках составляют композиции из свечей меньшего и большего размера. Один из них – контур Латвии, который постепенно заполняется свечами цветов латвийского флага – красного и белого.
Возле Рижского замка собрались люди разного возраста, в том числе семьи с детьми.
Некоторые жители также пользуются возможностью сфотографироваться на фоне свечей.
Как обычно, свечи ставят у стены Рижского замка, начиная с Вантового моста.
Каждый год 11 ноября, в День Лачплесиса, по всей Латвии зажигают бесчисленное количество свечей в память о победе, одержанной Латвийской армией 11 ноября 1919 года над Западной добровольческой армией, или так называемой армией Бермонта. В ознаменование этого события в День Лачплесиса чествуют латвийских борцов за свободу.
Как сообщалось, в этом году часть сгоревших свечей будет превращена в окопные свечи и отправятся к жителям Украины.
12 ноября остатки свечей будут собраны представителями Рижской средней школы № 21 и переработаны на мастер-классе по изготовлению окопных свечей 17 ноября в помещении школы.
Галерея: Жители зажигают свечи у стены Рижского замка
Видео: Жители зажигают свечи у стены Рижского замка
Галерея: Факельное шествие от Братского кладбища до Набережной 11 ноября
Как сообщалось, в память о борцах за свободу Латвии 11 ноября в столице пройдут различные мероприятия как в центре города, так и в микрорайонах, сказали в управлении по связям Рижской думы.
В День Лачплесиса, состоится экуменическое богослужение в Домском соборе, пройдет торжественная церемония на Братском кладбище и выставка военной техники возле Пороховой башни, сообщили в Министерстве обороны.
Кроме того, ассоциация Tavi draugi в ноябре проводит акцию Draugu sveču mēnesis. Во время него всем желающим предлагается изготовить окопные свечи из гофрокартона, банок и парафина, пожертвовать свечи или сделать целевое пожертвование на закупку сырья. Окопные свечи постепенно везут в Украину, чтобы поддержать защитников страны.
Представитель ассоциации сообщил, что первые доставленные в Украину свечи, изготовленные жителями Латвии, уже согревают солдат в окопах и пользуются большой популярностью. Солдаты используют их, чтобы нагреть воду, приготовить еду и согреться.
Несмотря на то, что кампания траншейных свечей только началась, объединение уже получило несколько тысяч свечей, изготовленных жителями Латвии, в том числе работниками предприятий, пенсионерами, школьниками и детсадовцами, которые постепенно доставлялись в Украину.
Ассоциация Tavi draugi оказывает скоординированную гуманитарную помощь гражданскому населению Украины в Латвии и Украине, организуя и координируя добровольное привлечение латвийских граждан, организаций и компаний к оказанию помощи. До начала войны ассоциация оказывала помощь и поддержку семьям, которые нуждались или сталкивались с проблемами прямо здесь, в Латвии, но с первого дня войны акцент сместился на оказание помощи Украине.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!