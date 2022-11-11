Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призывал россиян, которые обосновались в захваченном Крыму, без промедления покинуть полуостров.
Лидер крымских татар призвал россиян немедленно покинуть полуостров
Лидер крымских татар призвал россиян немедленно покинуть полуостров
"Граждане России, которые незаконно поселились во временно оккупированном Крыму. Не откладывайте на "потом" и тем более не надейтесь на российское "авось". Мост, конечно, сильно пострадал, но вы еще можете успеть по нему срочно оставить временно оккупированный РФ Крым", – написал он.
"Спасибо ВСУ за Херсон", – добавил Чубаров.
Как сообщалось, военнослужащие ВСУ 11 ноября вошли в Херсон, подтвердили изданию "Громадське" жители города, местные журналисты, а также источник из властей Херсонской области.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!