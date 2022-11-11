Трагедия в Эстонии: в туалете бани нашли убитого мужчину

Сегодня в 9 часов утра в Центр тревоги поступило сообщение, что в туалете бани хутора в волости Кехтна находится мужчина без сознания. Приехавшие туда медики установили смерть мужчины и обнаружили на теле следы насилия.

По словам дежурного руководителя отделения полиции Центральной Эстонии Серле Линдре, собранные с места происшествия улики указывают на то,

что есть основания подозревать в нанесении смертельных травм находившегося в той же сауне 55-летнего человека, с которым жертва распивала алкогольные напитки.

"Мы задержали 55-летнего мужчину в качестве подозреваемого в совершении преступления, и подробности случившегося мы выясним в ходе уголовного производства", – сказала Линдре.