В пятницу, 11 ноября, полиция задержала 55-летнего мужчину по подозрению в нанесении смертельных травм 52-летнему человеку, пишет Rus.Postimees.
Трагедия в Эстонии: в туалете бани нашли убитого мужчину
Сегодня в 9 часов утра в Центр тревоги поступило сообщение, что в туалете бани хутора в волости Кехтна находится мужчина без сознания. Приехавшие туда медики установили смерть мужчины и обнаружили на теле следы насилия.
По словам дежурного руководителя отделения полиции Центральной Эстонии Серле Линдре, собранные с места происшествия улики указывают на то,
что есть основания подозревать в нанесении смертельных травм находившегося в той же сауне 55-летнего человека, с которым жертва распивала алкогольные напитки.
"Мы задержали 55-летнего мужчину в качестве подозреваемого в совершении преступления, и подробности случившегося мы выясним в ходе уголовного производства", – сказала Линдре.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!