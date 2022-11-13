Клава Кока выходит замуж, а Николай Басков тяжело болен?

Клава Кока выходит замуж?

Недавно у себя в соцсетях Клава Кока выложила фотографию с кольцом и написала, что ей "сделали предложение первый раз в жизни!". Звезда подчеркнула, что это не шутка.

Выяснилось, что это событие произошло на съемках шоу "Маска. Танцы" телеканала СТС. Предложение Клаве сделал блогер Артур Кисловский. Через несколько часов после публикации певицы он выложил к себе в Instagram-сторис точно такое же кольцо. Парень не стал скрывать, что очень нервничал перед этим важным шагом, до этого он еще никому не предлагал свою руку и сердце, пишет Popcake.tv.

Неизвестно, что ответила блогеру Клава. Поклонники также не знают про характер их отношений. А что думаете вы?

Клава Кока Фото: скриншот видео

Николай Басков серьезно болен?

В желтой прессе появились слухи о тяжелой болезни Николая Баскова. Артист появился в эфире одного из российских телеканалов опухшим и отекшим. В Сети люди строят предположения, что певец серьезно болен, но молчит об этом.

Известный шоумен Рустам Солнцев предъявил заключение своей супруги-медика, которая намекнула на то, что у Николая Баскова есть явные проблемы с почками. Мол, исполнитель хита "Шарманка" утаивает о своих проблемах со здоровьем, сообщает Teleprogramma.pro.

Стоит сказать, что Николай Басков никак не комментирует многочисленные слухи вокруг его персоны. Напомним, что артист активно поддерживает политику Кремля и войну в Украине. Ему запрещен въезд в Латвию.

Николай Басков Фото: Konstantin Sednev