Медработники сообщают о попытках подкупа: люди пытаются избежать экзамена по латышскому

Один из сотрудников медицинского учреждения пишет: "Меня тревожит ситуация в медучреждениях и в стране в целом. Я работаю в медучреждении, и сейчас слишком часто сталкиваюсь с совершеннолетними, русскоязычными пациентами, которым срочно необходимо освобождение от экзамена по государственному языку.

Эти пациенты срочно и настойчиво пытаются "купить" это освобождение, предлагая взятки. Самая яркая история - мужчина с увеличенной простатой хочет получить освобождение от экзамена по государственному языку... Меня тревожит, насколько добросовестны наши врачи, и кто проверяет правдивость этих освобождений?

Сотрудник второго медучреждения также рассказал, что "в последние недели к медработникам в большом количестве обращаются русскоговорящие люди с просьбой освободить их от проверки на знание государственного языка".

Передача выяснила, что заключение от врача-реабилитолога пытаются купить минимум четыре пациента в день.

Причина, по которой внезапно расцвел такой бум предложений о покупке заключений, связана с латышским языком. 24 сентября вступили в силу изменения в законе об иммиграции. Чтобы продлить вид на жительство в Латвии, необходимо сдать языковой экзамен. Впрочем, если есть заключение врача-реабилитолога, то этой проверки можно избежать.

Центр содержания государственного языка указывает, что языковая проверка - не сложная, но и, конечно, не примитивная. Центр имеет отношение к заключениям врачей, поскольку это касается лиц, частично освобожденных от сдачи экзаменов. И до сих пор не было зафиксировано проблем или подозрений на фиктивные документы.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке: