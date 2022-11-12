На охоте, упав с квадроцикла, погиб мужчина

Связавшись с Государственной полицией, журнал Medības выяснил, что в субботу, 12 ноября, около 10:20 Государственная полиция получила информацию от Службы неотложной медицинской помощи о том, что в Калвенской волости Южно-Курземского края произошел несчастный случай. Во время охоты мужчина, проезжая по лесу на квадроцикле, упал с транспортного средства и остался под ним. На месте происшествия водитель квадроцикла погиб.