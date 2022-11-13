Председателем правления "Консервативных" стал Эглитис, Борданс в правление не вошел

В правление "Консервативных" избраны также депутат Вентспилсской краевой думы Бруно Юршевич, депутат Резекненской краевой думы Гунтис Расимс, экономист Янис Свемпс, предприниматель Мартиньш Шталс, заместитель председателя Гулбенской краевой думы Гуна Швика и Витолс.

После выборов в 14-й Сейм правление партии взяло на себя ответственность за результаты выборов и объявило о своей отставке. Председатель правления и основатель партии Янис Борданс сообщил, что предоставит возможности новым лидерам.

"Консервативным" не удалось преодолеть 5-процентный барьер на выборах в 14-й Сейм.