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Председателем правления "Консервативных" стал Эглитис, Борданс в правление не вошел

rus.tvnet.lv/LETA
Председателем правления "Консервативных" стал Эглитис, Борданс в правление не вошел
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Гатис Эглитис
Гатис Эглитис Фото: Zane Bitere / LETA

Вчера вечером председателем правления партии "Консервативные" был избран министр благосостояния Гатис Эглитис, а его заместителем - депутат Кекавской думы Андрис Витолс.

В правление "Консервативных" избраны также депутат Вентспилсской краевой думы Бруно Юршевич, депутат Резекненской краевой думы Гунтис Расимс, экономист Янис Свемпс, предприниматель Мартиньш Шталс, заместитель председателя Гулбенской краевой думы Гуна Швика и Витолс.

После выборов в 14-й Сейм правление партии взяло на себя ответственность за результаты выборов и объявило о своей отставке. Председатель правления и основатель партии Янис Борданс сообщил, что предоставит возможности новым лидерам.

"Консервативным" не удалось преодолеть 5-процентный барьер на выборах в 14-й Сейм.

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