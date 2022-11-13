Могут ли автомобили перемещаться по полосе общественного транспорта?

Представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане поясняет: "Расписание общественного транспорта можно прогнозировать, так как он по возможности едет по своей полосе. Однако если на полосы общественного транспорта выезжают и перемещаются по ним те, кого там не должно быть, то это, конечно, влияет на расписание движения".

Из-за водителей, которые не уважают правила дорожного движения, троллейбус или автобус может задерживаться на 10-20 минут.

На вопрос, как много водителей призвано к ответственности за такие нарушения, в Государственной полиции ответили: "Ситуация довольно пестрая, но, конечно, больше всего нарушителей такого рода констатировано в Риге. Цифры достаточно большие - в этом году было констатировано 313 водителей, ехавших по этим полосам, в свою очередь в 828 случаях такие действия были квалифицированы как агрессивное вождение, когда водитель, используя полосы общественного транспорта, обгоняет других участников дорожного движения, игнорируя, таким образом, их интересы".

Кроме того, в распоряжении Государственной полиции есть и техническое транспортное средство - видеосистема 360 градусов, при помощи которой в течение года констатируется более 2300 случаев, когда водители едут по полосе общественного транспорта.

За такое нарушение предусмотрен и применяется штраф в размере 40 евро. Если эти действия квалифицируются как агрессивное вождение, то штраф вырастает и составляет от 70 до 280 евро.

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