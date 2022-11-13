15 ноября - дата, к которой должны быть снесены десятки памятников, воздвигнутых во время оккупации Латвии. Сегодня российские СМИ уделяют этому много эфирного времени. Теоретически мы больше не можем видеть этот контент в Латвии. Но после того, как были заблокированы российские телеканалы и СМИ, пропагандисты перешли на бесконтрольную платформу Telegram. Исследование передачи Nekā personīga показывает, что существуют неограниченные возможности для распространения лжи о Латвии.
Запрет российских СМИ: нашлись другие пути распространения пропаганды в Латвии
По мнению политических обозревателей, в России Telegram используют для общения как кремлевцы, так и оппозиционеры. У президента Украины Владимира Зеленского также есть свой Telegram-канал. Но в Telegram активизировались прокремлевские аккаунты, распространяющие ложь о Латвии.
Telegram содержит ряд каналов, которые координируют атаки на латвийские учреждения, а также на конкретных должностных лиц. Весной, когда министры иностранных и внутренних дел Латвии критически отзывались о России,
хакерские группы Telegram разместили их аккаунты в социальных сетях для того, чтобы организовать атаки на них.
В Латвии Национальный совет по электронным СМИ заблокировал кремлевское телевидение и новостные порталы. Facebook и другие социальные сети тоже быстро ловят пропаганду, поэтому в Telegram активизировались пропагандисты. В нем каждый может создавать свои группы, набирать до 200 тысяч подписчиков, размещать фото, видео, переиздавать передачи запрещенного российского телевидения.
Проведя глубокий анализ нескольких Telegram-каналов, активно распространяющих дезинформацию, порочащую Латвию, можно сделать вывод, что многие из них связаны друг с другом. Информация, которой обмениваются модераторы каналов, часто повторяется и накладывается друг на друга, создавая впечатление, что они являются частью скоординированной информационной кампании против Латвии и стран Балтии.
В последние недели аккаунты в один голос перепечатывают одни и те же фото и видео с демонтажем советских памятников в латвийских городах. И восторженно делятся высказываниями мэров Резекне и Даугавпилса о том, что Крым - часть России, а разрушение памятников - преступление.
Четыре года назад Полиция безопасности задержала нескольких создателей интернет-сайта imhoclub.lv за то, что они якобы угрожали безопасности Латвии своими публикациями в интересах России. Среди задержанных был также редактор этого портала Юрий Алексеев. В Telegram теперь есть бесплатный канал IMHOclub, который публикует тот же контент, что и другие прокремлевские аккаунты.
IMHOclub также есть в TikTok.
Его возглавляет Виктория Матуле, бежавшая из Латвии после того, как 10 мая возле памятника оккупации был арестован ее друг Александр Дубяго.
Telegram также содержит очень экстремальный контент. Несколько дней назад пользователь создал учетную запись с 24 подписчиками. В нем звучат призывы к людям, которые были бы готовы совершить теракт, взяв заложников в рижском супермаркете, звучат угрозы взорвать школы, вузы и суды в Риге. Как уверяют наблюдатели интернет-пространства, вряд ли к этому аккаунту будут относиться серьезно.
Следует отметить, что в реальной жизни такие призывы считались бы уголовным преступлением.
Telegram также популярен среди преступников и террористов. В зарубежных странах есть группы, где покупают наркотики, проституток и оружие. В немецкой полиции есть даже целое подразделение, которое ловит наркоторговцев в Telegram. Наркоторговцев, предлагающих свои услуги в нескольких микрорайонах Риги и Лиепаи, можно найти и в латвийских Telegram-аккаунтах.
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