Запрет российских СМИ: нашлись другие пути распространения пропаганды в Латвии

В последние недели аккаунты в один голос перепечатывают одни и те же фото и видео с демонтажем советских памятников в латвийских городах. И восторженно делятся высказываниями мэров Резекне и Даугавпилса о том, что Крым - часть России, а разрушение памятников - преступление.

Четыре года назад Полиция безопасности задержала нескольких создателей интернет-сайта imhoclub.lv за то, что они якобы угрожали безопасности Латвии своими публикациями в интересах России. Среди задержанных был также редактор этого портала Юрий Алексеев. В Telegram теперь есть бесплатный канал IMHOclub, который публикует тот же контент, что и другие прокремлевские аккаунты.

IMHOclub также есть в TikTok.

Его возглавляет Виктория Матуле, бежавшая из Латвии после того, как 10 мая возле памятника оккупации был арестован ее друг Александр Дубяго.

Telegram также содержит очень экстремальный контент. Несколько дней назад пользователь создал учетную запись с 24 подписчиками. В нем звучат призывы к людям, которые были бы готовы совершить теракт, взяв заложников в рижском супермаркете, звучат угрозы взорвать школы, вузы и суды в Риге. Как уверяют наблюдатели интернет-пространства, вряд ли к этому аккаунту будут относиться серьезно.

Следует отметить, что в реальной жизни такие призывы считались бы уголовным преступлением.

Telegram также популярен среди преступников и террористов. В зарубежных странах есть группы, где покупают наркотики, проституток и оружие. В немецкой полиции есть даже целое подразделение, которое ловит наркоторговцев в Telegram. Наркоторговцев, предлагающих свои услуги в нескольких микрорайонах Риги и Лиепаи, можно найти и в латвийских Telegram-аккаунтах.