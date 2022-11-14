Эксперт из Швеции: агрессивная политика Москвы может длиться десятилетия

"Очень ясно, что то, с чем мы сталкиваемся, не является украинским кризисом - это российский кризис. Наиболее сильным и очевидным проявлением этого кризиса является эта война России против Украины, а сама Россия является системной угрозой международной системе, основанной на правилах, и системе ценностей свободного и открытого общества", - сказал Лейдквист.

Он подчеркнул, что даже если эта война вдруг закончится, российский кризис сам не исчезнет, потому что он намного шире, чем эта война.

"Для этого в России должно быть иное правительство и другие лидеры.

В ближайшем или отдаленном будущем не вижу реалистичного пути, который может привести к этому. Мы должны быть готовы выступать против такой долгосрочной политики России - не месяцы, а года или даже десятилетия", - сказал шведский эксперт.

Шведский эксперт по Восточной Европе также предупреждает, что изменения в истории часто происходят быстро - "и мы часто не были готовы к этому, и они происходят таким образом, как мы не предполагали".