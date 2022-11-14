В ближайшем или несколько отдаленном будущем не ожидается, что Россия может измениться и прекратить свою агрессивную и враждебную политику, поэтому мы должны быть готовы, что такая политика может длиться не годы, а даже десятилетия, сказал директор Стокгольмского Центра исследований Восточной Европы Фредрик Лейдквист.
Эксперт из Швеции: агрессивная политика Москвы может длиться десятилетия
"Очень ясно, что то, с чем мы сталкиваемся, не является украинским кризисом - это российский кризис. Наиболее сильным и очевидным проявлением этого кризиса является эта война России против Украины, а сама Россия является системной угрозой международной системе, основанной на правилах, и системе ценностей свободного и открытого общества", - сказал Лейдквист.
Он подчеркнул, что даже если эта война вдруг закончится, российский кризис сам не исчезнет, потому что он намного шире, чем эта война.
"Для этого в России должно быть иное правительство и другие лидеры.
В ближайшем или отдаленном будущем не вижу реалистичного пути, который может привести к этому. Мы должны быть готовы выступать против такой долгосрочной политики России - не месяцы, а года или даже десятилетия", - сказал шведский эксперт.
Шведский эксперт по Восточной Европе также предупреждает, что изменения в истории часто происходят быстро - "и мы часто не были готовы к этому, и они происходят таким образом, как мы не предполагали".
Лейдквист отмечает, что рано или поздно наступит время, когда президент России Владимир Путин не будет лидером страны. Но, по его мнению, это не означало бы, что мы будем иметь дело с таким лидерством России, которое будет менее агрессивным или более демократическим, потому что вместо Путина могут прийти люди из его окружения, с таким же представлением и идеологией мира. Однако эти люди также могут считать, что война против Украины создает экзистенциальную угрозу будущему России, поэтому в интересах самой России - остановит ее.
"Я не вижу, что сам Путин мог бы уйти из Украины", -
сказал эксперт и добавил, что это не означает, что новый российский режим будет менее тоталитарным, авторитарным или более демократическим и готовым соблюдать права человека.
Лейдквист подчеркивает, что никто с 24 февраля не сделал больше для украинской нации, ее единства и укрепления государственности Украины как Россия, которая смогла добиться того, что жители Украины наконец-то связаны друг с другом независимо от того, говорят ли они на украинском или русском языке.
"С учетом массивной военной агрессии, которую мы наблюдаем с февраля этого года, то, как эта война проходит - с пытками и убийствами, депортацией людей, депортацией детей, - украинцы прекрасно понимают, что они не только защищают свою страну, но борются за выживание. Они знают, что происходит с населением на оккупированных территориях", - сказал эксперт. Он исключил возможность, что украинцы смогут отложить все это в обозримом будущем, чтобы могло произойти сближение людей Украины и России.
Лейдквист подчеркнул, что предпосылкой к тому, чтобы Россия в будущем могла стать нормальной страной, которая подчиняется международным законам и своим обязательствам и живет в соответствии с основными принципами демократии и прав человека, стало бы необходимость политикам и общественности России необходимо оценить свое прошлое, надо справиться с этим.
"Им пришлось бы много сделать, начиная с коммунистического и сталинского тоталитарного прошлого, но и с империалистически колониальной сущностью Советского союза под управлением России. Но надо начать с этой войны, основанной на утверждениях Путина, что украинского народа или Украины нет - многие международные эксперты говорят ясно, что эта война, которая направлена непосредственно против украинского народа, потому что они украинцы", - сказал эксперт.
Он отметил, что именно поэтому международному сообществу теперь очень важно потребовать от государства России и отдельных его граждан ответственность за военные преступления, за нарушения международного права человека и все прочие противозаконные действия.
"Очень важно, чтобы мы общались с жителями России и для того, чтобы потребовать их ответственности.
Чтобы объяснить, что мы считаем их ответственными за то, что они делают, а не за то, кем они являются. Мы не против России или россяин только потому, что они россияне", - пояснил Лейдквист.
Он также отметил, что "исторический мотор" сейчас - это Украина, под влиянием которой развивается история.
"Если посмотреть с позитивной стороны, Украина и Молдова теперь официально признаны странами-кандидатами Европейского союза. При выполнении некоторых критериев, списка из 12 предварительных условий, такой статус получит и Грузия. Мы создаем большую и более широкую Европу, к которой, скорее всего, присоединится и Украина", - сказал он.
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